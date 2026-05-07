Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Jan Vertonghen zal deze zomer toch niet meereizen naar het WK met de Rode Duivels. De recordinternational leek een nieuwe rol te krijgen binnen de Belgische voetbalbond, maar zijn agenda gooit roet in het eten.

Nieuwe rol bij de KBVB

Sinds begin januari loopt Jan Vertonghen stage bij de Belgische voetbalbond. Dat doet de voormalige verdediger in het kader van zijn managementopleiding bij de UEFA.

Tijdens die periode werkte hij nauw samen met sports director Vincent Mannaert. Zowel Vertonghen als de KBVB blikten positief terug op die samenwerking. Binnen de bond groeide daardoor het idee om hem ook tijdens het WK een rol te geven.

Mee naar het WK?

De Belgische voetbalbond wilde Vertonghen deze zomer meenemen naar het WK als vertrouwenspersoon tussen spelersgroep en staf. Door zijn recente spelerscarrière zou hij perfect weten wat er leeft binnen een nationale ploeg op een groot toernooi.

Zelf zag Vertonghen die rol ook zitten. “Ik weet wat er speelt in de spelersgroep en ik weet wat de bondscoach en de technische staf verlangen”, vertelde hij eerder. Toch kwam er uiteindelijk geen akkoord over een WK-missie.

Drukke agenda beslist mee

De belangrijkste reden voor zijn afwezigheid is zijn drukke planning deze zomer. Vertonghen heeft al meerdere verplichtingen vastliggen, waaronder een tiendaagse opleiding in Madrid.

Daardoor bleek het onmogelijk om zich gedurende meerdere weken volledig vrij te maken voor het WK. Vertonghen gaf zelf aan dat hij hoogstens een tiental dagen aanwezig zou kunnen zijn, terwijl het toernooi veel langer duurt. Uiteindelijk werd daarom beslist dat hij niet zal meereizen naar de Verenigde Staten.

Toekomst bij de bond blijft mogelijk

Hoewel het WK-plan wegvalt, blijft Vertonghen wel betrokken bij de KBVB. Zijn stage loopt eind deze maand af, maar de voormalige Rode Duivel wil zijn ervaring en kennis blijven delen met de federatie.

Ook binnen de bond leeft het gevoel dat Vertonghen op termijn een belangrijke functie kan opnemen. Zijn ervaring als recordinternational en zijn interesse in management maken hem een interessant profiel voor de toekomst.

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
