De derde helft Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als je het weet, dan weet je het. Een gezegde dat kan tellen in het voetbal, maar even goed in de liefde. En soms komen er al eens gekke verhalen samen. Zo ook het verhaal van een powerkoppel uit Israël.

Even terug naar mei 2023. In Liverpool staat op dat moment het Eurovisiesongfestival op het programma na de overwinning van Kalush Orchestra van Oekraïne een jaartje eerder met Sam Ryder van het Verenigd Koninkrijk op plaats twee.

Noa Kirel maakt indruk op het Eurovisiesongfestival

Israël komt met de jonge Noa Kirel, die op ongeziene wijze naar de derde plaats zingt en danst met het nummer ‘Unicorn’. Een performance die indruk maakte op het publiek in Liverpool en op de televisie in zowat heel Europa.

En ook op Daniel Peretz, op dat moment doelman van Maccabi Tel Aviv. Momenteel is hij op huurbasis actief voor Southampton, dat hem huurt van Bayer München. Toen hij Kirel zag optreden, wist hij meteen wat hij moest gaan doen.

Hij maakte meteen duidelijk dat hij met Kirel zou trouwen. “Toen ik haar optreden zag, wist ik meteen dat ik met haar wilde trouwen. Ze is de mooiste vrouw ter wereld”, aldus Peretz daarover tegen The Sun deze lente. Een zeer romantisch verhaal, dat staat buiten kijf.

Daniel Peretz maakt meteen een belofte en komt die ook na

Ondertussen zijn de twee al sinds afgelopen winter ook effectief getrouwd. Ze begonnen enkele maanden na het Eurovisiesongfestival met daten. Een mooi verhaal van hoe mooi de liefde dan toch wel kan zijn, als je er in gelooft?

Volgende week is er de volgende versie van het songfestival. De knapste vrouwen van deze editie lijken echter allemaal al getrouwd (Lenna Kuurmaa en Delta Goodrem, om er maar twee te noemen), al weet je natuurlijk nooit welke voetballer inspiratie kan vinden. Finland is de grote favoriet op eindwinst, de halve finales zijn dinsdag en donderdag, de grote finale is op zaterdag.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft

Meer nieuws

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

09:30
Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

09:15
🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

09:00
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08:30
Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

08:10
Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

07:50
3
Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

07:20
Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

07:00
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

22:57
2
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

22:30
2
Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

21:10
Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

21:10
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

20:00
5
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
2
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
2
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

17:30
2
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
1
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
48
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
7
Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

15:00
"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

13:45
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
17
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
5
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
10
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
7
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
29
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 09/05 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer Johnnie Walker Johnnie Walker over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union Johnnie Walker Johnnie Walker over Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten" Johnnie Walker Johnnie Walker over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen fanskb fanskb over DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper TIGERMANIA TIGERMANIA over Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten RememberLierse RememberLierse over 🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk FCBalto FCBalto over Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League André Coenen André Coenen over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved