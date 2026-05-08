Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

Als je het weet, dan weet je het. Een gezegde dat kan tellen in het voetbal, maar even goed in de liefde. En soms komen er al eens gekke verhalen samen. Zo ook het verhaal van een powerkoppel uit Israël.

Even terug naar mei 2023. In Liverpool staat op dat moment het Eurovisiesongfestival op het programma na de overwinning van Kalush Orchestra van Oekraïne een jaartje eerder met Sam Ryder van het Verenigd Koninkrijk op plaats twee.

Noa Kirel maakt indruk op het Eurovisiesongfestival

Israël komt met de jonge Noa Kirel, die op ongeziene wijze naar de derde plaats zingt en danst met het nummer ‘Unicorn’. Een performance die indruk maakte op het publiek in Liverpool en op de televisie in zowat heel Europa.

En ook op Daniel Peretz, op dat moment doelman van Maccabi Tel Aviv. Momenteel is hij op huurbasis actief voor Southampton, dat hem huurt van Bayer München. Toen hij Kirel zag optreden, wist hij meteen wat hij moest gaan doen.

Hij maakte meteen duidelijk dat hij met Kirel zou trouwen. “Toen ik haar optreden zag, wist ik meteen dat ik met haar wilde trouwen. Ze is de mooiste vrouw ter wereld”, aldus Peretz daarover tegen The Sun deze lente. Een zeer romantisch verhaal, dat staat buiten kijf.

Daniel Peretz maakt meteen een belofte en komt die ook na

Ondertussen zijn de twee al sinds afgelopen winter ook effectief getrouwd. Ze begonnen enkele maanden na het Eurovisiesongfestival met daten. Een mooi verhaal van hoe mooi de liefde dan toch wel kan zijn, als je er in gelooft?





Volgende week is er de volgende versie van het songfestival. De knapste vrouwen van deze editie lijken echter allemaal al getrouwd (Lenna Kuurmaa en Delta Goodrem, om er maar twee te noemen), al weet je natuurlijk nooit welke voetballer inspiratie kan vinden. Finland is de grote favoriet op eindwinst, de halve finales zijn dinsdag en donderdag, de grote finale is op zaterdag.