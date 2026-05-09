🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

Jérémy Doku is in deze eindfase van het seizoen in bloedvorm. Dat bewees hij vanavond opnieuw tegen Brentford, met een prachtig doelpunt waarmee hij Manchester City op weg zette naar een broodnodige zege.

Arsenal moet morgen op bezoek bij West Ham. Manchester City had dus de kans om de druk op zijn rivaal op te voeren. Vijf dagen geleden redde Jérémy Doku City al eigenhandig. Met twee schitterende doelpunten sleepte hij uit bij Everton een punt uit de brand. Logischerwijs gaf Guardiola hem tegen Brentford opnieuw een basisplaats.

Doku was opnieuw een van de beteren, met meerdere rushes die de verdediging van de bezoekers in de problemen brachten. Ondanks zijn dribbels en de dominantie van City slaagden de thuisploeg er niet in om het verschil te maken in de eerste helft: 0-0 bij de rust. City snakte naar een doelpunt, want nieuw puntenverlies was uit den boze.

City blijft in de titelstrijd

Doku nam dan het heft in eigen handen om zélf de score te openen. Waren zijn plaatsballen tegen Everton al subliem, dan mocht deze treffer er ook zijn. De fase begon met een kort genomen hoekschop aan de linkerkant. Alleen tegen twee man passeerde hij zijn eerste verdediger, waarna hij met een passje een ploegmaat probeerde te bereiken. .

Dat lukte niet, maar Doku pikte het leer daarna wel op en kon van in de rechthoek aanleggen. Doku pegelde de bal staalhard in de winkelhaak. Een verdediger deed vlak voor de doellijn nog een tevergeefse sprong om het schot te proberen weg te koppen, maar daarvoor was de knal van Doku te krachtig en te precies. Doku weer van levensbelang dus voor City.





Jérémy Doku for Man City vs. Brentford:



◉ Most passes in final third (43)

◉ Most touches in opp. box (19)

◉ Most duels won (11)

◉ Most chances created (6)

◉ Most take-ons completed (6)

◉= Most fouls won (3)

◉= Most goals (1)



Six G/A in his last four games. 👏

Na de openingstreffer van de Rode Duivel konden Erling Haaland en Omar Marmoush de drie punten veiligstellen. De ploeg van Pep Guardiola komt tot op twee punten van Arsenal. Zo doeltreffend als in de laatste matchen hebben we Doku nog nooit gezien. In de laatste vier duels was hij bij zes goals betrokken.