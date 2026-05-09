Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Pep Guardiola werd tijdens een persconferentie gevraagd naar de sleutel achter de progressie van Jérémy Doku dit seizoen. De Spaanse tacticus antwoordde met lovende woorden voor zijn speler. Doku lijkt in WK-vorm, zoveel is duidelijk.

Na de geweldige prestatie van Jérémy Doku maandag tegen Everton, met twee goals van Doku waaronder een gelijkmaker in het slot, kreeg de Belg heel wat lof. Doku toonde zich bijzonder efficiënt met twee prachtige doelpunten.

Maar wat is volgens Pep Guardiola de sleutel achter de progressie van de Belg? "De trainer. Altijd. Als spelers goed spelen, is dat dankzij de trainer. Als ze slecht spelen, is dat hun eigen schuld", antwoordde de Spaanse coach, tot hilariteit van de aanwezige journalisten.

"Ik ben heel blij dat hij een niveau hoger heeft gehaald. Het is een winger die scoort en impact heeft, niet alleen in de één-tegen-één. Het gaat niet enkel om goals en assists, ook zijn verdedigende bijdrage telt mee", ging Guardiola verder, om af te sluiten met: "Jeremy was ongelooflijk dit seizoen. Ongelooflijk!"

In het seizoen 2025-2026 was de Belg tot dusver al 21 keer beslissend in 42 wedstrijden voor Manchester City. Hij maakte zeven goals en gaf 14 assists. Ter vergelijking: vorig seizoen was hij in 41 matchen 17 keer beslissend (8 doelpunten en 9 assists).

WK 2026 komt dichterbij: België start op 15 juni

Jérémy Doku is in vorm met nog iets meer dan een maand te gaan tot het WK 2026, en dat is goed nieuws voor de supporters van de Rode Duivels. België begint aan het WK op 15 juni met een wedstrijd tegen Egypte. Daarna volgt op 21 juni een duel met Iran (nog te bevestigen) en om de groepsfase af te sluiten staat in de nacht van 27 juni een laatste match tegen Nieuw-Zeeland op het programma. Rudi Garcia maakt zijn WK-selectie bekend op vrijdag 15 mei.

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

