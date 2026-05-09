Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Mexico heeft officieel aangekondigd dat het de huidige schoolperiode met 40 dagen inkort, onder meer met het oog op het WK 2026, dat deels in eigen land wordt georganiseerd. De scholen sluiten al op 5 juni hun deuren. Een verregaande impact.

Mexico is een van de gastlanden voor het WK 2026. Het land organiseert het Wereldkampioenschap samen met de Verenigde Staten en Canada. Het is trouwens Mexico dat het toernooi zal openen met de openingswedstrijd in Mexico City op 11 juni.

Mexico gaat voor heel stevige beslissing

Het gastland neemt het in zijn eerste match op tegen Zuid-Afrika, net zoals in 2010, toen het WK in het Afrikaanse land plaatsvond (nvdr: Zuid-Afrika en Mexico speelden toen gelijk: 1-1). Een leuke anekdote: de wedstrijd wordt bovendien op dezelfde dag gespeeld (11 juni) als 16 jaar geleden.

Tijdens dit WK wordt in verschillende Mexicaanse deelstaten een hittegolf verwacht, zo liet minister van Onderwijs Mario Delgado weten. Een extra argument om de lessen vroeger stop te zetten: "We zullen stoppen op de 5de (juni), omdat er veel deelstaten zijn met hoge temperaturen en er is ook de kwestie van het WK", verklaarde minister Mario Delgado. Ook de startdatum van het schooljaar 2026-2027, die oorspronkelijk op 31 augustus gepland stond, zou herbekeken worden.

Kritiek in Mexico

México Evalúa, een onafhankelijke Mexicaanse denktank die regeringsbeslissingen en de gevolgen voor de bevolking analyseert, maakt zich zorgen: "Het schooljaar vervroegd afsluiten op 5 juni, midden in een diepe onderwijscrisis, geeft een verontrustend signaal over de prioriteiten van het Mexicaanse onderwijssysteem. De beslissing van het ministerie van Openbaar Onderwijs (SEP), verantwoord met de hittegolf en de organisatie van het WK voetbal, zal de effectieve leertijd voor 23,4 miljoen leerlingen nog verder verminderen."

Ook ouderverenigingen uitten kritiek. Omdat ze niet geraadpleegd werden, zijn heel wat ouders ontevreden en zullen ze een oplossing moeten vinden voor opvang tijdens een zomervakantie die bijna drie maanden zal duren.

