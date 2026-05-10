"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist

Jérémy Doku verkeert op deze seizoensslotfase in bloedvorm bij Manchester City. Opnieuw beslissend tegen Brentford maakt de Rode Duivel indruk op heel Engeland.

Jérémy Doku beleeft momenteel zijn beste weken sinds zijn komst naar Manchester City. De Rode Duivel stapelt sterke prestaties op en krijgt een steeds belangrijkere rol in het systeem van Pep Guardiola. Zaterdag zette de linkerflankaanvaller de wedstrijd tegen Brentford helemaal in vuur en vlam met een prachtig doelpunt met rechts. Nadat hij naar binnen trok, haalde de Belg krachtig uit en joeg hij de bal in de winkelhaak. Een doelpunt van grote klasse, waarmee City de voorsprong nam in een cruciale wedstrijd in de titelstrijd.

Steeds beslissender

Deze nieuwe prestatie bevestigt nog maar eens de indrukwekkende vorm van de Belg in deze slotfase van het seizoen. In zijn laatste vier wedstrijden was Doku goed voor vier doelpunten en twee assists. In de halve finale van de FA Cup stond hij er ook al met een goal en een assist voor de Citizens. De Rode Duivel tankt duidelijk vertrouwen en wordt alsmaar efficiënter in de beslissende zones.

Engelse pers strooit met lof voor Doku

De Britse media waren vol lof over de nieuwe topprestatie van de Belg. Volgens de BBC “houden de flitsen van de Belgische international Manchester City in de titelrace, na alweer een prestatie van hoog niveau in de 3-0-zege tegen Brentford op zaterdag.” Daarbij wees de Engelse omroep ook op een opvallend detail: Doku scoorde in drie opeenvolgende wedstrijden in alle competities samen. Dat is een primeur sinds zijn komst naar Manchester City.

Michael Kayode had het bijzonder moeilijk op zijn flank tegen de versnellingen en tempowissels van de Rode Duivel. De Engelse pers zoomde dan ook uitgebreid in op het duel tussen Doku en Kayode, dat duidelijk in het voordeel van de ex-speler van Anderlecht uitdraaide. Volgens verschillende waarnemers “bezorgde de winger Michael Kayode een bijzonder lastige avond en draaide hij hem de hele wedstrijd dol”.

Moeilijk af te stoppen?

Ook in Match of the Day werd zijn prestatie uitgebreid besproken. De voormalige Welshe international Ashley Williams was onder de indruk. “Dit is de beste prestatie van Jérémy Doku die we tot nu toe gezien hebben. Hij is fysiek enorm sterk, kan zowel naar rechts als naar links en zijn versnelling is indrukwekkend”, aldus de analist na de wedstrijd.

Ook Daniel Sturridge zat op dezelfde lijn bij Sky Sports. De voormalige spits van Manchester City genoot zichtbaar van de prestatie van de Belg. “Hij was exceptioneel. Het doelpunt dat hij in deze wedstrijd maakte, was prachtig. Een fantastische afwerking”, klonk het bij de Engelsman. Sky Sports benadrukte ook hoe belangrijk de goals van Doku zijn in deze bijzonder spannende slotfase van het seizoen voor Manchester City. “Doku staat op op de belangrijke momenten”, schreef het medium. Daar voegde het nog aan toe dat “zijn drie doelpunten in de voorbije vijf dagen telkens van cruciaal belang waren: ofwel zette hij City op voorsprong, ofwel zorgde hij — zoals met zijn schot in de 97e minuut in het Hill Dickinson Stadium — voor de gelijkmaker.”

Jérémy Doku lijkt zo, met het WK in aantocht, in de beste vorm van zijn carrière te zitten. België zou daar straks wel eens maximaal van kunnen profiteren.

