🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

Arsenal boekte een belangrijke overwinning in de titelstrijd dankzij een beslissend doelpunt van Leandro Trossard tegen West Ham. De late treffer, gecombineerd met een felbesproken VAR-moment in blessuretijd, zorgt voor heel wat discussie in Engeland over de impact op de titelrace.

Trossard breekt de wedstrijd open in de slotfase

Leandro Trossard werd opnieuw de held van Arsenal in een intense Londense derby tegen West Ham. Pas in de 83ste minuut viel de bevrijdende 0-1, na een snelle combinatie waarbij Martin Ødegaard de Belg perfect bediende.

Trossard, met zijn derde basisplek op rij, werkte de bal door een kluwen van spelers knap binnen. Het doelpunt werd gevierd met grote opluchting, ook door coach Mikel Arteta die zichtbaar emotioneel reageerde langs de zijlijn.

De zege was cruciaal in de titelstrijd, zeker omdat Arsenal lange tijd moeite had om de defensieve muur van West Ham te breken.

Gemiste kansen en sterke doelman

Hoewel Trossard uiteindelijk beslissend was, had de wedstrijd evengoed een heel ander verhaal kunnen krijgen. De aanvaller kreeg al vroeg twee grote kansen, waaronder een kopbal die op de lat belandde.

West Ham-doelman Alphonse Areola hield zijn ploeg meermaals recht met sterke reddingen. Ook Arsenal-doelman David Raya moest voor rust al een eerste belangrijke parade uit zijn mouw schudden om de 0-0 op het bord te houden. De spanning in de wedstrijd bleef daardoor hoog tot diep in de tweede helft.





VAR-moment in blessuretijd zorgt voor controverse

In minuut 90+5 kwam het meest besproken moment van de wedstrijd. West Ham leek nog op gelijke hoogte te komen, maar de VAR greep in na een fase in het strafschopgebied van Arsenal.

Volgens de videoarbiter werd doelman David Raya gehinderd door een overtreding op hem, waardoor de gelijkmaker werd afgekeurd. De beslissing zorgde meteen voor felle discussies, zowel op het veld als bij analisten.

Trossard, die volgens Engelse bronnen met huwelijksproblemen af te rekenen heeft, liet het alvast niet aan zijn hart komen. Met nog twee matchen te spelen heeft Arsenal een voorsprong van vijf punten op Man City. Zij hebben wel nog een extra wedstrijd te spelen.