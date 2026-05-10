Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Na de pijnlijke uitschakeling tegen PSG moest Bayern München zich dit weekend herpakken in de Bundesliga. Dat lukte tegen Wolfsburg, al ging het allesbehalve vanzelf voor Vincent Kompany en zijn ploeg. Uiteindelijk won der Rekordmeister met 0-1 na een doelpunt van Michael Olise.

Bayern München heeft zich dit weekend enigszins kunnen herpakken na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. De Duitse topclub werd eerder deze week uit het kampioenenbal geknikkerd door PSG, na een terugwedstrijd die nog lang zal nazinderen. Vincent Kompany en zijn spelers wezen na afloop nadrukkelijk naar de arbitrage, maar veel tijd om te blijven hangen in die frustratie was er niet. In de Bundesliga wachtte immers alweer een nieuwe opdracht.

Bayern probeert Europese opdoffer snel weg te spoelen

Dit weekend kon Bayern de rug rechten tegen Wolfsburg. De nummer één tegen de nummer 16 uit de Bundesliga, maar toch was het verschil niet enorm groot. Der Rekordmeister domineerde in balbezit maar opvallend: Wolfsburg had maar liefst 3,04 expected goals tegenover de 1,85 van Bayern.

Toch trok Bayern uiteindelijk aan het langste eind. Het enige doelpunt van de partij viel pas in de 56e minuut en kwam op naam van Michael Olise. De Fransman kende tegen PSG nog een moeilijke avond, maar kon zich tegen Wolfsburg dus toch herpakken door de drie punten veilig te stellen. Het was geen sprankelende overwinning, maar wel eentje die Bayern nodig had na de mentale tik van midweeks.

"Het probleem lag niet bij de intentie in de counterpressing", stelde Vincent Kompany vast na afloop. "Je hoeft ook niet altijd het gevoel te hebben dat je in de eerste tien of vijftien minuten meteen drie keer moet scoren en de tegenstander helemaal moet wegblazen."

Kompany zag goede start, maar ook te veel ongeduld

"We zijn goed begonnen, maar verloren daarna ons geduld — en dan wordt het moeilijker. Uiteindelijk maken de benen het verschil, en daarom waren we in de tweede helft veel beter. Dat had gewoon te maken met ons balbezit. In de tweede helft hebben we de klus geklaard", gaat de Belgische oefenmeester verder.



Lees ook... 🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft›

Kompany wou ook nog iets aankaarten over de verwachtingen die rond zijn ploeg hangen. "Het is een soort gezonde arrogantie: als je 120 goals maakt, denkt iedereen dat de bal voorin vanzelf binnenvliegt. Maar zo werkt het niet."

"We moeten wachten tot de benen vermoeid raken, en dan komen de ruimtes. Opnieuw alle lof voor de reactie. Het is niet makkelijk om naar buiten te komen en dan ineens alles om te gooien — maar wij hebben dat wel gedaan", gaat hij verder.

Wolfsburg bood meer weerstand dan de uitslag laat vermoeden

Tot slot had hij ook nog lovende woorden voor Wolfsburg, dat Bayern meer weerwerk bood dan velen vooraf hadden verwacht. "We hebben het absoluut niet makkelijk gehad, en we moeten respect hebben voor het feit dat zij vol met ons de strijd zijn aangegaan. We mogen niet verrast zijn als het soms wat grimmiger wordt — Wolfsburg vecht voor zijn leven, en dat moeten we respecteren. Ik weet dat het niet eenvoudig is om dan na de rust naar buiten te komen en opnieuw te winnen. Dat mogen we best waarderen."