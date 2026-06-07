Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Brazilië moet het enkele dagen voor de start van het WK stellen zonder Wesley. De verdediger van AS Roma liep een dijblessure op en moet afhaken. Carlo Ancelotti heeft intussen zijn vervanger gevonden, maar riep geen extra rechtsback op.

Brazilië zal het op het WK zonder Wesley moeten doen. De speler van AS Roma liep een blessure op in de oefenwedstrijd tegen Egypte en kan daardoor niet deelnemen aan het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een harde klap voor de verdediger, die hoopte zijn eerste grote internationale toernooi te beleven.

Zestien minuten en een blessure

Voor Wesley zat de match er al na zestien minuten op. De AS Roma-verdediger raakte geblesseerd aan de linkerdij en onderging zondag onderzoeken. Hij zal het WK moeten missen: hij kampt met een blessure aan de adductor in de linkerdij.

Een ploegmaat van Charles De Ketelaere naar het WK

Carlo Ancelotti zag zich genoodzaakt zijn selectie aan te passen. In plaats van een extra rechtsback op te roepen, koos de Italiaan voor een middenvelder. Zijn keuze viel op Éderson, die een sterk seizoen achter de rug heeft bij Atalanta Bergamo. Een ploegmaat van Charles De Ketelaere.

Geen rechtsback om Wesley te vervangen

Volgens Globo zouden Danilo en Ibañez tijdens het WK eventueel op de rechterflank kunnen worden uitgespeeld. Beide verdedigers hebben die rol in het verleden al ingevuld. Brazilië trekt het toernooi in zonder een echte rechtsback in de kern.

Beter doen dan de kwartfinale van 2022



Brazilië hoopt beter te doen dan op de vorige editie. In Qatar in 2022 won de Seleção zijn groep en klopte het daarna Zuid-Korea met 4-1. In de kwartfinales volgde echter uitschakeling tegen het Kroatië van Luka Modric na strafschoppen. Het werd 1-1 na 120 minuten, waarna Brazilië de strafschoppenreeks verloor (4-2).