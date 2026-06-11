Deze som vangt Anderlecht voor Keisuke Goto, die absoluut niet meer wou terugkeren naar Neerpede

De transfer van Keisuke Goto naar Freiburg is officieel afgerond. De Japanse spits verlaat RSC Anderlecht definitief en levert de Brusselaars veen transfersom van ongeveer tien miljoen euro op. Een bedrag dat bijzonder welkom is in Neerpede.

Het is de eerste uitgaande transfer van nieuw sportief directeur Antoine Sibierski, die zijn transferbudget zo snel mogelijk nog wat wou aanvullen. Dat Goto niet meer zou terugkeren naar Anderlecht, kwam allerminst als een verrassing. De aanvaller beleefde een uitstekend seizoen op huurbasis bij STVV en zette zichzelf nadrukkelijk op de kaart in de Jupiler Pro League. Met tien competitiedoelpunten bewees hij dat hij klaar was voor een hoger niveau en dat hij veel meer was dan het ruwe talent dat enkele jaren geleden naar Brussel werd gehaald.

Relatie met Anderlecht-fans bekoeld

Tijdens zijn uitleenbeurt groeide het besef langs beide kanten dat een terugkeer naar Anderlecht weinig zin had. Goto zag voor zichzelf geen toekomst meer bij paars-wit en wilde zijn carrière verder uitbouwen op een plaats waar hij een belangrijke rol kon spelen. Die kans krijgt hij nu bij Freiburg, een club die de voorbije jaren een uitstekende reputatie heeft opgebouwd in het ontwikkelen van jonge spelers.

De relatie tussen Goto en een deel van het Anderlecht-publiek was bovendien stevig bekoeld. Toen hij eerder dit seizoen tegen Anderlecht scoorde namens STVV, vierde hij dat doelpunt bijzonder uitbundig. Dat schoot bij heel wat supporters in het verkeerde keelgat. Sindsdien leek een terugkeer naar het Lotto Park nog minder waarschijnlijk. Zo goed als zeker had hij het er moeilijk gehad om zich weer in de harten te spelen.

Voor Anderlecht betekent deze transfer vooral een financiële opsteker. De club staat voor een cruciale zomermercato. Sportief directeur Antoine Sibierski moet een kern hervormen die opnieuw teleurstelde en tegelijk op zoek naar middelen om gerichte versterkingen binnen te halen. In dat opzicht komt een transfersom van ongeveer tien miljoen euro bijzonder goed van pas.

Freiburg was zijn gedroomde tussenstap

Toch blijft er ook een gevoel dat de waarde van Goto misschien nog hoger had kunnen oplopen. De Japanner is pas 21 jaar, genoot belangstelling van meerdere buitenlandse clubs en combineert een interessant profiel met internationale uitstraling. Japanse spelers liggen goed in de markt en sterke prestaties in België vertalen zich steeds vaker in forse transfersommen. Maar Sibierski wil liefst de zomer doorkomen zonder jongens als Cvetkovic en Saliba te moeten verkopen.



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Freiburg twijfelde uiteindelijk niet en legde het bedrag op tafel. De Duitse club ziet in Goto een spits voor de toekomst, iemand die nog lang niet aan zijn plafond zit. Voor de Bundesliga-club past hij perfect in het profiel van jonge, ontwikkelbare spelers die later nog een flinke meerwaarde kunnen opleveren.

Voor Anderlecht is het dossier daarmee afgesloten. Goto zal nooit de doorbraak beleven waarop men ooit hoopte in het Lotto Park, maar vertrekt wel met een stevige cheque onder de arm. In een periode waarin paars-wit elke financiële opportuniteit nodig heeft om opnieuw dichter bij de Belgische top te komen, kan dat uiteindelijk minstens even belangrijk blijken als zijn sportieve bijdrage ooit had kunnen zijn.