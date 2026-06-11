PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

Michael Olise lokt de grootste Europese topclubs. PSG zou overwegen om deze zomer in actie te komen, maar Bayern München is niet van plan zijn Franse flankspeler te laten vertrekken. Vincent Kompany is formeel.

Als er één speler is die Bayern München koste wat kost wil houden, dan is het Michael Olise. Na twee sterke seizoenen in Duitsland wekt de Franse international de interesse van verschillende Europese topclubs. PSG zou tot de clubs behoren die zijn situatie nauwgezet volgen.

De Fransman levert sinds zijn komst naar Bayern de ene sterke prestatie na de andere. Dit seizoen was hij een van de meest beslissende spelers van het team met 22 goals en 31 assists in alle competities samen. In twee jaar tijd is hij uitgegroeid tot een onmisbare pion van de club.

PSG in de aanval, Bayern in de verdediging

Volgens informatie van de krant L’Équipe zou PSG deze zomer willen toeslaan. De Parijse bestuurders zijn al langer gecharmeerd door zijn profiel en zijn prestaties tegen de club uit de hoofdstad dit seizoen hebben hun interesse alleen maar bevestigd.

Paris Saint-Germain zou over de financiële middelen beschikken om in dit dossier door te duwen. Olise wordt door Transfermarkt momenteel op 150 miljoen euro geschat. Enkele dagen geleden verzekerde de voorzitter van Bayern dat de Franse international niet te koop is en dat geen enkel bod zal worden aanvaard.

Vincent Kompany wil Olise niet kwijt

Vincent Kompany ziet Olise als een van de pijlers van zijn project en de Fransman ligt vast bij de club tot juni 2029. De rechtsbuiten maakte een hattrick tegen Noord-Ierland in de laatste oefenmatch van de Franse nationale ploeg. Met Les Bleus is hij richting de Verenigde Staten vertrokken voor het WK 2026.





De Fransen beginnen hun WK op 16 juni tegen Senegal in het MetLife Stadium in New York. Daarna volgen duels tegen Irak op 22 juni in Philadelphia en tegen Noorwegen op 26 juni in Boston. Wat er na het WK zal gebeuren? Dat zal nog moeten blijken.