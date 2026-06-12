Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Waar de Rode Duivels maandag nog arriveerden in een regenachtig Seattle bij amper veertien graden, wacht hen een week later een compleet ander decor. België opent maandag zijn WK tegen Egypte en volgens de weersvoorspellingen kan het kwik tegen de aftrap oplopen tot liefst 31 graden.

Voor Seattle zijn dat uitzonderlijke omstandigheden. Aan de Amerikaanse westkust stijgt de temperatuur slechts enkele dagen per jaar boven de grens van dertig graden. Bovendien wordt de wedstrijd afgewerkt rond het middaguur en beschikt het Lumen Field niet over een afsluitbaar dak, waardoor de spelers volop aan de zon en de warmte zullen worden blootgesteld.

Sauna en jacuzzi

Voor de Egyptenaren lijkt dat op papier een voordeel. Spelers uit Noord-Afrika zijn doorgaans meer vertrouwd met hoge temperaturen dan heel wat Belgische internationals, die hun wedstrijden vooral afwerken in het gematigde Europese klimaat.

Binnen de Belgische selectie probeert men van de hitte geen groot gespreksonderwerp te maken, maar achter de schermen wordt er wel degelijk rekening mee gehouden. De medische en fysieke staf heeft de voorbije dagen verschillende maatregelen genomen om de spelers zo goed mogelijk voor te bereiden op de omstandigheden die hen maandag te wachten staan.

Axel Witsel bevestigde vrijdag tijdens zijn persmoment dat de warmte een factor kan worden tijdens het openingsduel. "De hitte kan zeker een invloed hebben. Sommige spelers zijn die temperaturen niet gewoon", gaf de middenvelder toe.

De Rode Duivels proberen hun lichaam daarom bewust te laten wennen aan hogere temperaturen. Daarbij wordt niet alleen ingezet op hydratatie, maar ook op specifieke methodes om het lichaam voor te bereiden op extreme omstandigheden. "We doen er alles aan om ons aan te passen", vervolgde Witsel. "De spelers nemen warmtebaden en gaan in de sauna."





Alles om zo goed mogelijk voorbereid te zijn

De staf hoopt zo de fysieke schok van de warmte te beperken wanneer België maandagmiddag het veld opstapt voor zijn eerste WK-opdracht. In Seattle lijkt de tegenstander immers niet alleen Egypte te worden, maar ook de zon.

Of de hitte uiteindelijk een doorslaggevende rol zal spelen, valt nog af te wachten. Vast staat wel dat de Rode Duivels zich opmaken voor een openingswedstrijd in omstandigheden die ze tijdens een doorsnee interlandcampagne zelden of nooit tegenkomen. Voor België wordt het maandag dus meteen aanpassen, zowel aan de tegenstander als aan het klimaat.

