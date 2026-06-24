📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 OFFICIEEL Club Brugge ziet speler naar Nottingham Forest vertrekken
Foto: © photonews
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Club Brugge ziet opnieuw een jonge speler vertrekken. Grady McDonnell verlaat na één seizoen het Blauw-Zwarte project en zet zijn carrière verder bij Nottingham Forest, dat het talent een nieuwe kans biedt in Engeland.

Korte passage in Brugge

De 18-jarige Grady McDonnell maakte in mei 2025 de overstap van Vancouver FC naar Club Brugge. De middenvelder, die zowel de Canadese als Ierse nationaliteit bezit, werd ondergebracht bij Club NXT, waar hij verder moest rijpen binnen de Brugse jeugdopleiding.

Zijn verblijf in Westkapelle bleef echter beperkt tot één seizoen. McDonnell kwam enkele keren in actie voor Club NXT U23 en verzamelde daarnaast speelminuten in twee wedstrijden van de UEFA Youth League met de U18.

Nieuwe uitdaging in Engeland

Club NXT bevestigde het vertrek van de jonge middenvelder via de clubkanalen. “Grady McDonnell verlaat Club NXT en tekent bij het Engelse Nottingham Forest”, klinkt het op X.

Voor Nottingham Forest betekent de komst van McDonnell een investering in de toekomst. De Premier League-club staat bekend om haar uitgebreide scoutingnetwerk en ziet duidelijk potentieel in de technisch vaardige middenvelder.

Wie is Grady McDonnell?

McDonnell geldt als een veelzijdige centrale middenvelder met een goede passing en loopvermogen. Voor zijn overstap naar België speelde hij bij Vancouver FC in de Canadian Premier League, waar hij als jeugdproduct zijn eerste stappen in het seniorenvoetbal zette.

Omdat hij nog aan het begin van zijn carrière staat, is er voorlopig geen officieel gekende marktwaarde beschikbaar. Ook details over de duur van zijn contract bij Nottingham Forest werden nog niet bekendgemaakt.

Op zoek naar doorbraak

Hoewel zijn periode bij Club Brugge kort was, blijft McDonnell een speler met groeipotentieel. De overstap naar Nottingham Forest biedt hem de kans om zich verder te ontwikkelen binnen een sterk competitieve omgeving.

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