📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Ibrahim Kanaté. De jonge Malinese flankaanvaller trekt voor één seizoen naar het Duitse FC Kaiserslautern, dat ook een aankoopoptie bedong. Voor Kanaté moet de uitleenbeurt vooral extra speelminuten en ervaring op hoger niveau opleveren.

Van Malinees toptalent naar Anderlecht

Ibrahim Kanaté werd in januari 2025 door Anderlecht weggehaald bij Afrique Football Elite uit Mali. De Brusselaars zagen in hem een van de grootste talenten van zijn generatie na zijn sterke prestaties op het WK U17, waar hij met Mali de halve finales bereikte. Kanaté tekende toen een contract tot juni 2028.

De rechtsvoetige flankaanvaller staat bekend om zijn snelheid, explosiviteit en sterke één-tegen-éénacties. Met zijn profiel paste hij perfect binnen de toekomstvisie van Anderlecht, dat hem aanvankelijk onderbracht bij de RSCA Futures.

Doorbraak bij paars-wit

Het afgelopen seizoen zette Kanaté belangrijke stappen in zijn ontwikkeling. De Malinees verzamelde 28 wedstrijden voor het eerste elftal van Anderlecht en liet geregeld flitsen van zijn talent zien. Daarnaast bleef hij ook minuten maken bij de RSCA Futures.

Hoewel hij nog niet altijd een basisplaats kon afdwingen, bleef de technische staf overtuigd van zijn potentieel. Zijn contract in het Lotto Park loopt nog twee jaar door.

Kaiserslautern biedt nieuwe kansen

Nu kiest Anderlecht voor een uitleenbeurt naar FC Kaiserslautern, een ambitieuze club uit de 2. Bundesliga. De Duitsers krijgen de kans om Kanaté een volledig seizoen aan het werk te zien en beschikken bovendien over een optie om hem definitief over te nemen.

Voor de jonge aanvaller betekent de overstap een ideale gelegenheid om zich verder te ontwikkelen in een fysiek sterke competitie waar jonge spelers vaak veel kansen krijgen.

Marktwaarde en toekomst

Kanaté wordt momenteel geschat op een marktwaarde tussen één en anderhalf miljoen euro. Gezien zijn leeftijd, internationale ervaring met de jeugdselecties van Mali en zijn potentieel ligt die waarde nog aanzienlijk hoger bij een geslaagde passage in Duitsland.

Anderlecht hoopt dan ook dat de uitleenbeurt de laatste stap wordt richting een definitieve doorbraak op het hoogste niveau, al hebben de Duitsers natuurlijk wel de aankoopoptie. Hoeveel die bedraagt is niet geweten.

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