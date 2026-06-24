Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel
Foto: © photonews
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Met de aanstelling van Vítor Bruno heeft RSC Anderlecht zijn nieuwe hoofdtrainer beet. Sportief directeur Antoine Sibierski benadrukt dat de keuze het resultaat is van een uitgebreid selectieproces, waarbij de sportieve visie, ervaring en persoonlijkheid van de Portugees doorslaggevend waren.

Anderlecht kiest voor duidelijke voetbalvisie

Na weken van gesprekken en evaluaties heeft Anderlecht beslist om Vítor Bruno aan het roer te zetten. De 42-jarige Portugees bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op bij FC Porto, waar hij verschillende functies binnen de technische staf bekleedde en ervaring opdeed op het hoogste Europese niveau.

Volgens sportief directeur Antoine Sibierski was de keuze allesbehalve toevallig. “We hebben een erg grondig proces gevoerd om de juiste hoofdcoach en staf aan te stellen die past bij de ambities van de club. Met de aanstelling van Vítor Bruno kiest RSCA voor een hoofdcoach die staat voor modern, aantrekkelijk en dominant voetbal. Hij staat ook bekend om zijn veeleisende aanpak, winnaarsmentaliteit en werkethiek”, klinkt het op de website van de club.

Daarmee lijkt Anderlecht opnieuw volop te kiezen voor een aanvallende en dominante speelstijl, iets waar de supporters al langer naar verlangen.

Ervaring bij FC Porto speelt belangrijke rol

Vítor Bruno arriveert bovendien niet alleen in Brussel. Hij brengt een deel van zijn vertrouwde omkadering mee uit Portugal. Assistent-coaches Vítor Gouveia en Nuno Piloto maken eveneens de overstap van FC Porto naar het Lotto Park.

Daarnaast blijven ook enkele bekende gezichten actief binnen de technische staf. Jérémy Taravel blijft aan boord als assistent-coach, terwijl Pedro Oliveira als physical coach en Luís Ferreira als keeperstrainer voor extra expertise moeten zorgen.

Tegelijkertijd neemt Anderlecht afscheid van Naïm Aarab en Andreas Patz. Arnaud Djoum krijgt dan weer een nieuwe rol binnen de jeugdwerking van paars-wit.

Meertalige coach met oog voor talent

Binnen Anderlecht speelde ook de persoonlijkheid van Bruno een belangrijke rol. De Portugees staat bekend als een sterke communicator en beschikt over een indrukwekkend talenpakket.

Sibierski benadrukte dat expliciet: “Naast Portugees, spreekt Vítor ook Engels, Frans en Spaans. Zijn jarenlange ervaring bij een Europese topclub is eveneens een belangrijk criterium. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan de ontwikkeling van de ontluikende talenten binnen de jeugdopleiding.” Dat laatste sluit perfect aan bij de identiteit van Anderlecht, waar de doorstroming van jongeren traditioneel een belangrijke pijler vormt.

Nieuwe start voor paars-wit

Met Vítor Bruno begint Anderlecht aan een nieuw tijdperk. De club hoopt opnieuw een rol van betekenis te spelen in de Belgische titelstrijd en zich structureel te meten met Europese subtopclubs.

De verwachtingen zijn hoog, maar binnen Neerpede gelooft men dat de Portugees over de juiste kwaliteiten beschikt om het project nieuw leven in te blazen.

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