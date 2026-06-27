Dit was een héél speciale goal voor Kevin De Bruyne en hij legt ook uit waarom

Kevin De Bruyne maakte vrijdagavond de 3-0 tegen Nieuw-Zeeland en vierde dat deze keer bijzonder uitbundig. Achteraf legde hij uit waarom het een goal zal zijn die hem voor altijd zal bij blijven.

Toch wilde de aanvoerder na afloop de euforie meteen temperen. Volgens De Bruyne is het echte werk nu pas begonnen. "Een feest is het niet", klonk het nuchter. "Natuurlijk zijn we gelukkig, want na twee speeldagen stonden we er niet goed voor. Het enige wat we konden doen, was onze eigen wedstrijd winnen. Dat hebben we gedaan."

Dat België uiteindelijk als groepswinnaar eindigt, noemt hij een mooie bonus. "Door de uitslag in de andere wedstrijd worden we eerste en mogen we in Seattle blijven. Dat is op zich een voordeel. Maar nu begint een ander toernooi. Vanaf nu is het telkens alles of niets. Nu begint het pas."

"Vandaag gingen ze er eindelijk in"

Na de teleurstellende gelijke spelen tegen Egypte en Iran klonk er de voorbije dagen veel kritiek op het gebrek aan efficiëntie bij de Rode Duivels. Tegen Nieuw-Zeeland lukte het plots wel, met vijf doelpunten als resultaat.

Volgens De Bruyne lag het verschil vooral in de afwerking. "Elke ploeg wil aanvallend voetbal spelen, kansen creëren en doelpunten maken. In de eerste twee wedstrijden lukte dat laatste niet. Vandaag wel. Ook al leek het in het begin even alsof het opnieuw zo'n avond zou worden."

De aanvoerder was dan ook tevreden met de reactie van de groep. "Dat is het enige wat we konden doen. We hebben goed gereageerd en nu moeten we ons voorbereiden op de volgende wedstrijd."



Lees ook... Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"›

"Ik dacht dat ik weer pech ging hebben"

Ook persoonlijk deed zijn doelpunt deugd. De Bruyne kreeg de voorbije wedstrijden al verschillende goede kansen, maar telkens zat het net niet mee.

"Ik dacht eerlijk gezegd dat ik opnieuw pech zou hebben. In de eerste wedstrijd kwam ik al een paar keer in een goede positie en ook vandaag werd ik enkele keren goed afgeblokt of raakte ik de bal niet helemaal zoals ik wilde."

Dat de bal uiteindelijk toch tegen de netten ging, zorgde zichtbaar voor opluchting. "Dat hij dan toch nog binnenvalt, is natuurlijk leuk."

Bijzondere viering

Na zijn doelpunt kuste De Bruyne zijn arm, een viering die niet toevallig gekozen was."Vandaag ben ik precies negen jaar getrouwd met mijn vrouw. Zij was hier ook aanwezig. Mijn kinderen zaten thuis te kijken en de tattoo op mijn arm verwijst naar hen. Dat maakte dit doelpunt extra bijzonder."

De Rode Duivels mogen dankzij de groepswinst in Seattle blijven en trekken met een flinke portie vertrouwen de knock-outfase in.