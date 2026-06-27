OFFICIEEL: David Bates verlaat Standard en gaat aan de slag bij Besnik Hasi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: David Bates verlaat Standard en gaat aan de slag bij Besnik Hasi
Foto: © photonews
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Het verhaal van David Bates en Standard eindigt. De Schot trekt naar Turkije, waar hij aan de slag gaat bij promovendus Amedspor, dat gecoacht wordt door Besnik Hasi.

De Schotse centrale verdediger David Bates verlaat Standard na twee seizoenen, met nog één jaar contract te gaan. De Turkse club Amedspor, die pas gepromoveerd is naar de Süper Lig, kondigde zijn komst vrijdagavond aan via een video op de sociale media. Standard bevestigde dat later op de avond.

David Bates gaat in Turkije aan de slag

De voormalige speler van Aberdeen, Hamburg en Glasgow Rangers komt er een oude bekende uit de Pro League tegen, want Amedspor wordt inmiddels gecoacht door Besnik Hasi. Hasi werkte in het seizoen 2023-24 al samen met Bates bij KV Mechelen. Toen zette de Albanese trainer hem 24 keer aan de aftrap en Bates scoorde één keer.

Na dat seizoen maakte de Schotse international de overstap naar Standard. Zijn passage bij de Rouches werd echter fel gehinderd door tal van blessures, die hem anderhalf jaar aan de kant hielden.

Bates was in zijn eerste 11 wedstrijden in het rood-wit telkens basisspeler, maar liep daarna een knieblessure op en miste de rest van het seizoen.

Pas in januari van dit jaar maakte Bates zijn rentree op het veld. Tijdens de laatste zes speeldagen van de reguliere competitie veroverde hij opnieuw een basisplaats. In de Europe Play-offs zette hij die goede vorm door met een aantal sterke prestaties: hij stond negen keer aan de aftrap en maakte daarbij één doelpunt. Toch was Standard niet van plan het contract van de bijna dertiger te verlengen.

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