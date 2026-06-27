'Standard gaat hard en heeft nog een parel op het oog'

Standard de Liège wil zich deze zomer stevig gaan wapenen met oog op de toekomst. Ze deden al heel wat leuke deals, maar mogelijk is er nog eentje extra op komst. En ook dat kan wel eens een heel leuke versterking worden.

Het gaat hard bij Standard de Liège. Na Bruny Nsimba van FCV Dender EH hebben ze ook een opmerkelijke terugkeer weten te bekomen. Dimitri Lavalée tekende een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een derde jaargang. Een stevige en belangrijke deal voor de Rouches.

Maar daar willen ze het niet bij laten, want ze hebben nog meer versterking op het oog. Volgens AfrikaSoccer is de Ivoriaanse verdediger Koffi Kouao is in gesprek met Standard Luik, nadat zijn periode bij FC Metz ten einde is gekomen.

Standard wil verdediging versterken

De Belgische club wil de verdediging versterken met het oog op het nieuwe seizoen. De 28-jarige rechtsback kondigde na afloop van het seizoen officieel zijn vertrek bij Metz aan en is sindsdien snel in beeld gekomen tijdens de zomertransferperiode.

Kouao is vanaf 30 juni 2026 transfervrij, wat hem een ​​aantrekkelijke optie maakt voor clubs die op zoek zijn naar een ervaren verdediger zonder transfersom. Volgens de laatste berichten is Standard Luik gesprekken gestart met de Ivoriaanse international om de rechterflank van de verdediging te versterken voor de start van het nieuwe seizoen.

Ondanks de degradatie van Metz kende Kouao individueel een sterk seizoen in de Ligue 1. Zijn prestaties hebben de interesse gewekt van de scoutingafdeling van de Belgische club, die in hem een ​​speler ziet die kwaliteit en ervaring aan de selectie kan toevoegen. De verdediger kwam tijdens het seizoen in 27 competitiewedstrijden in actie en dankzij zijn constante niveau en werklust was hij een vaste waarde bij Metz.





Gesprekken met Standard lopen

Hoewel het project bij Standard Luik de verdediger aanspreekt vanwege de competitieve omgeving en de geboden kansen, blijven zijn zaakwaarnemers ook andere mogelijkheden onderzoeken. Ook diverse clubs buiten België volgen zijn situatie, waardoor Kouao meerdere opties heeft terwijl hij zich voorbereidt op de volgende fase van zijn carrière.

De gesprekken met Standard Luik zijn nog gaande en de transfer zou in de komende dagen in een stroomversnelling kunnen raken nu beide partijen blijven onderhandelen. Nu zijn contract bijna afloopt en de belangstelling toeneemt, zal de Ivoriaanse verdediger naar verwachting nog voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een beslissing nemen over zijn toekomst.