Vandenbempt is overtuigd door Rode Duivel: "Hij moet altijd in de ploeg staan"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vandenbempt is overtuigd door Rode Duivel: "Hij moet altijd in de ploeg staan"
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De Rode Duivels hebben eindelijk hun eerste overwinning op het WK beet en dat zorgt voor opluchting. Na de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland ziet Peter Vandenbempt duidelijke winnaars, met Hans Vanaken en Romelu Lukaku als grote blikvangers.

De Rode Duivels zijn door op het WK. Na de 5-1-overwinning tegen Nieuw-Zeeland kon België zelfs groepswinnaar worden. Na twee teleurstellende wedstrijden lijkt de trein weer vertrokken. Laat ons hopen voor een tijdje.

Bondscoach Rudi Garcia voerde enkele wijzigingen door en die pakten goed uit. De langverwachte basisplaats voor Hans Vanaken was een goede zet van de Fransman. Peter Vandenbempt was onder de indruk van de middenvelder.

Vandenbempt wil Vanaken laten staan

"Het is onmiskenbaar dat de man om wie we allemaal hebben geroepen, getoond heeft waarom we dat deden", vertelde hij bij Sporza. "Zeker als je kijkt naar de manier waarop hij slim bewoog, zich aandiende en goed tikte. Ik weet het: het zijn allemaal clichés, maar De Bruyne leek te herleven."

Voor Vandenbempt hoeft het daar ook niet bij te blijven. De analist is ervan overtuigd dat Garcia de conclusie moet trekken uit die prestatie en Vanaken ook in de knock-outfase een basisplaats moet geven.

"Ik ga nu niet zeggen dat Hans Vanaken de beste man op het veld was. Maar in elk geval heeft hij getoond waarom hij altijd in de ploeg moet staan", zegt de commentator. "Niet alleen tegen een zwak broertje, de nummer 84 van de wereld, maar ook tegen wie in de volgende ronde de tegenstander wordt. Zo simpel is het, eigenlijk."

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Lukaku doet opnieuw waar hij het best in is

Verder toonde ook Romelu Lukaku zich opnieuw. De Belgische spits kon vertrouwen tanken door bij zijn eerste baltoets te scoren. De nummer 9 viel in en scoorde meteen de 1-4, wat op die moment ook de groepswinst betekende. "Het is toch niet normaal dat hij met zijn eerste balcontact de bal gewoon binnenkopt? Dat is abnormaal", besluit Vandenbempt.

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