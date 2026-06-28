Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

De Rode Duivels hebben het geflikt tegen Nieuw-Zeeland en zitten in de zestiende finales van het WK. Daarmee hebben ze een eerste stap in de goede richting gezet. Tegen Senegal moet een volgende stap gaan volgen.

Na twee speeldagen was er veel kritiek bij de analisten over wat ze zagen van de Rode Duivels, maar na speeldag drie is er toch terug een beetje goed nieuws te melden vanuit het kamp van de analisten. "Mission accomplished", opende Angel Redondo de debatten in Ongefilterd.

Toch is het nog geen tijd om Hosanna te gaan roepen. "Ik denk niet dat we wereldkampioen gaan worden en we moeten ook niet juichen. We moesten doorgaan in deze groep. Egypte was héél zwak, Iran en Nieuw-Zeeland zijn ook twee slechte ploegen."

Euforie is nog steeds niet nodig, maar ...

"Nieuw-Zeeland was écht zwak. We moeten niet euforisch doen. Het is normaal dat we eerste zijn en dat we doorgaan", aldus Olivier Deschacht. Stijn Stijnen wilde wel wat lof strooien richting de Rode Duivels: "Er is de druk op zo'n WK. Het is niet logisch om zomaar te winnen."

"We hadden 9 op 9 moeten pakken, maar nu halen we onze doelstellingen met een reality check. We moeten nu niet gaan denken dat alles nu zal lukken, maar als je het realistisch aanpakt met het besef dat het niet zomaar komt dan kan je nog ver komen."

Er zijn wel positieve zaken te melden

En wat denkt Radja Nainggolan? "Ondanks het resultaat, vond ik het eigenlijk niet zo goed. Tegen wie speelden we? Twee à drie goed uitgespeelde kansen, maar voor de rest was het ook niet allemaal zo enorm soepel. Het was omdat de tegenstander zo zwak was. Het was geen statement, neen."





Het goede nieuws volgens Olivier Deschacht? Sommige spelers komen stilaan in vorm. De schoten van Kevin De Bruyne beginnen beter te worden, hij komt in vorm volgens Deschacht. En dat kan ook gezegd worden van Lukaku en anderen mogelijk. Matchritme is nu eenmaal ook een gegeven ... En dan kunnen we misschien toch nog ver raken.