Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De 41-jarige Hasselaar Nils Koppen is de nieuwe rekruteringsverantwoordelijke van West Ham United, dat op het einde van vorig seizoen degradeerde naar de Championship. Zijn opdracht is meer dan duidelijk: opnieuw naar het hoogste niveau promoveren.

Nils Koppen, 41 jaar geleden in Hasselt geboren, begon in 2004 aan zijn voetbalavontuur als jeugdtrainer bij KFC Helson Helchteren, een kleine club in de provincie Limburg. Daarna trok hij langs Geel en Lommel voor hij in 2016 verantwoordelijk werd voor de jeugdscouting bij de grootste club van de regio, Racing Genk.

Nils Koppen verlaat Kopenhagen voor West Ham

Die functie bekleedde hij twee jaar, waarna hij naar PSV Eindhoven trok: eerst in de jeugdscouting, vervolgens als scout voor de A-ploeg, en tussen 2023 en 2024 als directeur rekrutering van de club. In dat seizoen werd PSV Eindhoven kampioen voor Feyenoord, waarna Nils Koppen de stap zette naar Glasgow Rangers. Eerst als directeur rekrutering, daarna als technisch directeur tot 30 juni 2025.

In oktober vorig jaar trok onze landgenoot naar Kopenhagen, een club die hij nu, begin juli, verlaat om zich aan te sluiten bij West Ham, dat op het einde van vorig seizoen degradeerde naar The Championship. Hij werd eerder ook genoemd bij Anderlecht, maar toen wilde hij niet Kopenhagen verlaten.

RSC Anderlecht viste achter het net

"West Ham United heeft het genoegen de aanstelling van Nils Koppen als directeur spelersrekrutering te bevestigen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de juiste werkvergunning. Koppen werd na een grondig en gedetailleerd rekruteringsproces, waarbij de raad van bestuur en hoofdtrainer Nuno Espírito Santo betrokken waren, als de ideale kandidaat voor deze nieuwe functie aangeduid", schrijft de club op haar webstek.

Zijn opdracht kan niet duidelijker zijn. "Koppen zal zijn werk bij West Ham beginnen binnen een nieuwe voetbaltechnische structuur voor de mannenploeg, die belast is met het identificeren en rekruteren van de spelers die nodig zijn om een onmiddellijke terugkeer naar de Premier League te verzekeren."

"Deze functie bestaat er in hoofdzaak uit de rekruterings- en scoutingoperaties van de club aan te sturen, evenals het bestuur te ondersteunen bij het voetbalbeleid en de onderhandelingen met spelers, andere clubs en tussenpersonen."

Het duidelijke doel: meteen terugkeren naar de Premier League

Nils Koppen kwam zelf ook aan het woord in het communiqué van de Engelse club. "Ik ben heel blij met deze geweldige kans en ik kijk ernaar uit om bij zo'n prestigieuze club aan de slag te gaan en mee te stappen in een vernieuwend project. Ik verheug me er ook op om samen te werken met Nuno, een zeer ervaren en gerespecteerde hoofdtrainer."

"Onze absolute prioriteit wordt uiteraard de zomerse transferperiode, zodat we de juiste spelers kunnen aantrekken om ons volgend seizoen te laten vooruitgaan. We willen ook de ruggengraat van de ploeg behouden. Die zette een heel sterk seizoenseinde neer in de Premier League; als we erin slagen die cohesie te bewaren en de veranderingen te beperken, kunnen we met een goede basis starten."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
West Ham Utd

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

20:30
Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

21:24
Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallende tweet de wereld in

Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallende tweet de wereld in

21:00
1
FIFA laat Balogun toch spelen

FIFA laat Balogun toch spelen

20:00
61
DONE DEAL: ex-speler Standard, Genk en Gent verlaat club ondanks verrassende titel

DONE DEAL: ex-speler Standard, Genk en Gent verlaat club ondanks verrassende titel

19:30
1
Supporters KAA Gent komen in opstand: "Weer Gents DNA weg"

Supporters KAA Gent komen in opstand: "Weer Gents DNA weg"

19:00
1
Nieuwkomers Union maken indruk, wat met OH Leuven en Beveren?

Nieuwkomers Union maken indruk, wat met OH Leuven en Beveren?

18:30
WK-LIVE 5/7: Paraguay zorgt voor bizarre statistieken na clash met Frankrijk

WK-LIVE 5/7: Paraguay zorgt voor bizarre statistieken na clash met Frankrijk

18:22
'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'

'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'

18:00
2
Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

16:30
3
Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

15:55
8
🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

11:30
Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

15:30
DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

12:00
2
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

14:25
2
Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

13:55
4
KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

12:43
1
OFFICIEEL: Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

OFFICIEEL: Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

13:20
Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

11:00
5
DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

10:30
'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

10:00
Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

09:30
24
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

09:00
1
DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

08:30
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

07:30
Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

23:00
5
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

07:00
3
Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

22:30
3
Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

22:00
3
Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

04/07
Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

04/07
5
Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

04/07
1
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

04/07
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

04/07
2
Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

01:25
15
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

04/07
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Zware domper voor Rode Duivels: ineens laat FIFA Balogun toch spelen Ratko Svilar Ratko Svilar over Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallende tweet de wereld in pinantie pinantie over Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: ex-speler Standard, Genk en Gent verlaat club ondanks verrassende titel Viva Charleroi Viva Charleroi over Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu ! Borak Borak over Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Supporters KAA Gent komen in opstand: "Weer Gents DNA weg" MALYNWA MALYNWA over 'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved