Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub

De 41-jarige Hasselaar Nils Koppen is de nieuwe rekruteringsverantwoordelijke van West Ham United, dat op het einde van vorig seizoen degradeerde naar de Championship. Zijn opdracht is meer dan duidelijk: opnieuw naar het hoogste niveau promoveren.

Nils Koppen, 41 jaar geleden in Hasselt geboren, begon in 2004 aan zijn voetbalavontuur als jeugdtrainer bij KFC Helson Helchteren, een kleine club in de provincie Limburg. Daarna trok hij langs Geel en Lommel voor hij in 2016 verantwoordelijk werd voor de jeugdscouting bij de grootste club van de regio, Racing Genk.

Nils Koppen verlaat Kopenhagen voor West Ham

Die functie bekleedde hij twee jaar, waarna hij naar PSV Eindhoven trok: eerst in de jeugdscouting, vervolgens als scout voor de A-ploeg, en tussen 2023 en 2024 als directeur rekrutering van de club. In dat seizoen werd PSV Eindhoven kampioen voor Feyenoord, waarna Nils Koppen de stap zette naar Glasgow Rangers. Eerst als directeur rekrutering, daarna als technisch directeur tot 30 juni 2025.

In oktober vorig jaar trok onze landgenoot naar Kopenhagen, een club die hij nu, begin juli, verlaat om zich aan te sluiten bij West Ham, dat op het einde van vorig seizoen degradeerde naar The Championship. Hij werd eerder ook genoemd bij Anderlecht, maar toen wilde hij niet Kopenhagen verlaten.

RSC Anderlecht viste achter het net

"West Ham United heeft het genoegen de aanstelling van Nils Koppen als directeur spelersrekrutering te bevestigen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de juiste werkvergunning. Koppen werd na een grondig en gedetailleerd rekruteringsproces, waarbij de raad van bestuur en hoofdtrainer Nuno Espírito Santo betrokken waren, als de ideale kandidaat voor deze nieuwe functie aangeduid", schrijft de club op haar webstek.

Zijn opdracht kan niet duidelijker zijn. "Koppen zal zijn werk bij West Ham beginnen binnen een nieuwe voetbaltechnische structuur voor de mannenploeg, die belast is met het identificeren en rekruteren van de spelers die nodig zijn om een onmiddellijke terugkeer naar de Premier League te verzekeren."





"Deze functie bestaat er in hoofdzaak uit de rekruterings- en scoutingoperaties van de club aan te sturen, evenals het bestuur te ondersteunen bij het voetbalbeleid en de onderhandelingen met spelers, andere clubs en tussenpersonen."

Het duidelijke doel: meteen terugkeren naar de Premier League

Nils Koppen kwam zelf ook aan het woord in het communiqué van de Engelse club. "Ik ben heel blij met deze geweldige kans en ik kijk ernaar uit om bij zo'n prestigieuze club aan de slag te gaan en mee te stappen in een vernieuwend project. Ik verheug me er ook op om samen te werken met Nuno, een zeer ervaren en gerespecteerde hoofdtrainer."

"Onze absolute prioriteit wordt uiteraard de zomerse transferperiode, zodat we de juiste spelers kunnen aantrekken om ons volgend seizoen te laten vooruitgaan. We willen ook de ruggengraat van de ploeg behouden. Die zette een heel sterk seizoenseinde neer in de Premier League; als we erin slagen die cohesie te bewaren en de veranderingen te beperken, kunnen we met een goede basis starten."