'1-voudige Rode Duivel mag dromen van transfer naar Premier League'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'1-voudige Rode Duivel mag dromen van transfer naar Premier League'

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Geen Mandela Keita op het WK. De middenvelder van het Italiaanse Parma kende nochtans een sterk seizoen in de Serie A. Een selectie voor het WK kwam er niet, maar een mooie transfer mogelijk wel. In Italië klinkt het dat Leeds op onze landgenoot aast.

Mandela Keita werd door sommigen getipt om mee te gaan naar het WK. Uiteindelijk verkoos Rudi Garcia om de 1-voudige Rode Duivels thuis te laten en de voorkeur te geven aan andere pionnen. Aan zijn seizoen in de Serie A zal het echter niet hebben gelegen.

De nodige interessse

Keita kwam 37 keer in actie in de Italiaanse competitie, waarvan 36 keer als basisspeler. Hij ontwikkelde zich tot een sterkhouder van Parma, dat op de dertiende plaats eindigde. Keita controleert de boel op het middenveld en is sterk in de duels en heel regelmatig. Met een goal en een assist deed hij ook aanvallend zijn duit in het zakje.

Zijn goede prestaties leveren hem de nodige interesse op. In Italië klonk het eerder dat Atalanta onze landgenoot in de gaten houdt. Met een overstap naar Bergamo zou Keita in de Serie A kunnen blijven, maar toch een mooie stap hogerop zetten. La Dea heeft zich de laatste tien jaar ontwikkeld tot een stabiele (sub)topper en speelt bijna elk seizoen Europees. 

Premier League

Maar er is ook interesse uit de Premier League. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Leeds onze landgenoot wil binnenhalen. Meer nog: de onderhandelingen tussen Parma en het nummer veertien uit de Premier League zouden al opgestart zijn.De krant spreekt over een transfersom van 30 miljoen euro.

Contract tot midden 2029

Als de clubs eruit komen, moet Keita zelf een keuze maken: in de Serie A blijven of naar de Premier League trekken? Met zijn fysieke speelstijl lijkt de Premier League alvast aan te sluiten bij zijn kwaliteiten.

Keita heeft nog een contract tot midden 2029 bij Parma. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 20 miljoen euro kosten.

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