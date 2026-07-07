De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet"

Charles De Ketelaere kon zich geen mooier moment voorstellen om zijn eerste WK-goals te maken. De 24-jarige aanvaller loodste de Rode Duivels met twee doelpunten voorbij de Verenigde Staten en bewees zo dat hij ook als diepe spits zijn mannetje kan staan.

Nochtans kreeg hij de voorbije wedstrijden nog kritiek in die rol. Omdat Romelu Lukaku nog niet honderd procent fit is, koos bondscoach Rudi Garcia ervoor om De Ketelaere als centrale spits uit te spelen. Een positie die niet zijn natuurlijke habitat is, maar tegen de Verenigde Staten liet hij met twee typische spitsengoals zien waarom Garcia zoveel vertrouwen in hem heeft.

Mooiste wedstrijd voor de nationale ploeg

Na afloop genoot De Ketelaere zichtbaar. "Dit is zeker mijn mooiste wedstrijd voor de nationale ploeg. Ik had nog nooit in een knock-outwedstrijd gespeeld én gescoord. Het is een geweldig gevoel om zo'n prestatie neer te zetten in zo'n belangrijke wedstrijd. Dat is fantastisch voor de ploeg en voor het land."

Dat hij met zijn twee treffers ook nog Belgische WK-geschiedenis schreef, wist hij zelf niet eens. "Nee, dat wist ik niet. Het is mooi om te horen dat ik zoiets speciaals heb kunnen doen. Deze wedstrijd geeft mij en de ploeg enorm veel positieve gevoelens. We trekken met veel vertrouwen naar de kwartfinale."

De Ketelaere gaf toe dat hij de kritiek op zijn rol als diepe spits wel had meegekregen, maar liet zich er niet door uit zijn lood slaan. "Natuurlijk hoor je dat. Maar ik laat mijn gevoelens daar niet door bepalen. Tegen Nieuw-Zeeland speelde ik volgens mij een heel goede wedstrijd zonder te scoren. Eén wedstrijd later krijg je negatieve reacties. Dat heb ik al vaker meegemaakt in mijn carrière. Zo is voetbal nu eenmaal."

Ik moet meer in de zestien blijven

Opvallend was vooral zijn tweede doelpunt, waarbij hij zich als een echte goalgetter voor doel gooide. Zelf ziet hij dat niet als toeval. "Ik denk dat ik dat wel kan. Ik heb vroeger ook al met het hoofd gescoord. Het enige waar ik als spits soms op moet letten, is dat ik vaker in de zestien blijf. Ik heb de neiging om uit te zakken omdat ik graag de bal aan de voet krijg, maar dan mist er iemand voor doel. Vandaag tonen die twee goals dat ik dat ook kan."



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Ook de hele heisa rond Folarin Balogun bracht de aanvaller niet uit zijn concentratie. "We hebben daar als ploeg misschien vijf minuten over gesproken. Meer niet. De motivatie voor zo'n wedstrijd komt van binnenuit. Het ging voor ons ook niet over Balogun als speler, maar eerder over de ethische kant van het verhaal. Op het veld maakte dat uiteindelijk geen verschil."

Vrijdag wacht nu een absolute topper tegen Spanje. De Ketelaere kijkt met vertrouwen vooruit. "We hebben nog niets bereikt. Spanje is een groot voetballand en we zullen op ons allerbest moeten zijn. Maar als wij ons hoogste niveau halen, geloof ik dat we ook tegen hen iets kunnen doen."