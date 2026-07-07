Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie

Hans Vanaken beleefde maandagavond een moment dat hij niet snel zal vergeten. De 33-jarige middenvelder van de Rode Duivels maakte tegen de Verenigde Staten zijn allereerste doelpunt op een WK en zette zo mee de deur open naar een overtuigende 1-4-overwinning en een plaats in de kwartfinales.

Vanaken profiteerde optimaal van een onwaarschijnlijke misser van doelman Matt Freese. Die liet zich de bal afsnoepen door Charles De Ketelaere, waarna Vanaken vanop zo'n 25 meter in het lege doel kon besluiten. Ook aanvoerder Tim Ream zag er bij de fase niet al te best uit door het schot gewoon te laten passeren.

Belangrijk moment

"Ik denk dat het een heel belangrijk moment was om de 1-3 te maken", vertelde Vanaken na afloop. "We voelden dat zij iets meer balbezit hadden op onze helft. Ze creëerden geen grote kansen, maar die derde goal gaf ons veel meer ademruimte en bezorgde hen een mentale tik. Voor mezelf was het natuurlijk ook heel leuk om eindelijk een WK-doelpunt te maken."

Opvallend genoeg kwam Vanaken al vroeg in de wedstrijd in actie na de blessure van Amadou Onana. "Ik had me nauwelijks kunnen opwarmen. Kevin, Axel en ik werden meteen gestuurd, maar een halve minuut later moest ik al invallen. Dat is nooit gemakkelijk, maar de ploeg draaide goed, waardoor het makkelijker was om in de wedstrijd te komen."

De middenvelder leefde ook mee met zijn ploegmaat. "Amadou was sterk aan de wedstrijd begonnen. Het is heel zuur dat hij uitviel en het ziet er ernstig uit. Maar dit toont ook de breedte van onze kern. Er staat altijd iemand klaar die het team kan helpen."

Vanaken trok zich absoluut niks aan van Balogun

Uiteraard kreeg Vanaken ook vragen over de hele heisa rond Folarin Balogun. Volgens hem speelde dat echter geen doorslaggevende rol. "Nee, totaal niet. Uiteindelijk hebben ze beslist dat hij mocht spelen en dat was iets waar de bond zich mee bezighield. Wij wilden gewoon winnen, met of zonder Balogun. Misschien geeft zoiets wat extra motivatie, maar wij waren vandaag gewoon de betere ploeg."



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Nu wacht Spanje in de kwartfinales. Vanaken beseft dat België voor een enorme uitdaging staat, maar gelooft zeker in de kansen van de Rode Duivels. "Alles kan. Dat hebben we op dit WK al vaak gezien. Spanje is een van de beste ploegen ter wereld, maar wij hebben ook kwaliteiten. We gaan hun zwakke punten proberen uit te buiten. Het wordt een stevige wedstrijd, maar in een kwartfinale valt er eigenlijk weinig meer te verliezen."