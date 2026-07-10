Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel en krijgen meteen duidelijk antwoord

Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel en krijgen meteen duidelijk antwoord
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Komt er een nieuwe Belg naar Juventus? De Oude Dame heeft namelijk geïnformeerd naar de situatie van Mika Godts, die doorbrak in het shirt van Ajax, maar niet werd geselecteerd door Rudi Garcia voor het WK 2026.

De invalbeurt van Diego Moreira tegen Senegal gaf Rudi Garcia gelijk. Maar wie weet wat er bij de Rode Duivels had kunnen gebeuren als in plaats van de speler van Strasbourg juist Mika Godts was geselecteerd?

De vleugelaanvaller van Ajax is dit seizoen helemaal doorgebroken en uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Eredivisie. De 21-jarige, intussen twee keer Rode Duivel, was dan ook logisch teleurgesteld dat hij het grote Noord-Amerikaanse toernooi moest missen.

Toch kan er deze zomer troost volgen in de vorm van een belangrijke transfer. Volgens de Italiaanse journalist Mirko Di Natale, doorgaans goed geïnformeerd over Juventus, heeft de Oude Dame namelijk al geïnformeerd naar de situatie van Mika Godts.

Niet alleen Juventus, ook twee andere Serie A-clubs zitten achter Mika Godts aan

De club uit Noord-Italië kreeg een duidelijk antwoord: er is een som tussen 40 en 45 miljoen euro nodig om Ajax te overtuigen. De Ajacieden, die in januari 2023 een miljoen euro betaalden aan KRC Genk, mikken op een zo'n groot mogelijke meerwaarde voor een speler die nog onder contract ligt tot 30 juni 2029.

Juventus is echter niet de enige club die overweegt door te duwen in dit dossier. Volgens dezelfde bron zijn ook AS Roma en AC Milan zeer geïnteresseerd in de situatie van Mika Godts. Een toekomst in de Serie A lonkt dus voor de Leuvenaar, wiens carrièrepad Racing Genk ongetwijfeld grote spijt zal bezorgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
AC Milan
Mika Godts

Meer nieuws

Opvallende transfer lonkt voor voormalige Club Brugge-Belg

Opvallende transfer lonkt voor voormalige Club Brugge-Belg

10:00
Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel

Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel

09:30
WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure

WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure

09:20
Urenlang ondervraagd: bekende voormalige Anderlecht-speler duikt op in onderzoek naar drugsgeld

Urenlang ondervraagd: bekende voormalige Anderlecht-speler duikt op in onderzoek naar drugsgeld

08:30
Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”

Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”

08:00
Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet"

Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet"

07:30
1
Spaanse bondscoach waarschuwt zijn eigen land voor België

Spaanse bondscoach waarschuwt zijn eigen land voor België

07:20
'Barcelona maakt prioriteit van toptalent van Club Brugge'

'Barcelona maakt prioriteit van toptalent van Club Brugge'

07:00
Rudi Garcia kan er niet mee lachen: "We spreken er na het toernooi over"

Rudi Garcia kan er niet mee lachen: "We spreken er na het toernooi over"

06:30
Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels

Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels

06:00
Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

23:00
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Verhaeghe - Vasovic - Bayram - Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Verhaeghe - Vasovic - Bayram - Scherpen

21:20
Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag

Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag

22:00
2
Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

03:18
2
Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

21:12
18
Grote commotie bij speler van RWDM die contract verbrak via wet van 78: nog bijlange niet in Champions League

Grote commotie bij speler van RWDM die contract verbrak via wet van 78: nog bijlange niet in Champions League

21:20
1
Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

21:00
1
Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

20:00
7
Gesprekken lopen: Club Brugge wil uitpakken met Zwitsers toptalent

Gesprekken lopen: Club Brugge wil uitpakken met Zwitsers toptalent

20:20
Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct

Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct

19:42
7
OFFICIEEL: Westerlo verkoopt verdediger voor miljoenenbedrag

OFFICIEEL: Westerlo verkoopt verdediger voor miljoenenbedrag

19:47
1
Lamine Yamal haalt de loftrompet boven voor één Rode Duivel

Lamine Yamal haalt de loftrompet boven voor één Rode Duivel

19:20
"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?" Analyse

"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?"

19:00
Gewezen Rode Duivel Emile Mpenza laat duidelijke voorkeur in ons land blijken

Gewezen Rode Duivel Emile Mpenza laat duidelijke voorkeur in ons land blijken

18:30
Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande"

Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande"

18:00
15
Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje

Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje

00:00
'Akkoord gevonden: Club Brugge breekt transferrecord'

'Akkoord gevonden: Club Brugge breekt transferrecord'

17:30
2
Engeland klopt aan: 'Standard kan plots tien miljoen euro vangen voor speler'

Engeland klopt aan: 'Standard kan plots tien miljoen euro vangen voor speler'

17:00
6
WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

16:53
Vrijdag zijn kans? Deze Rode Duivel kon Lamine Yamal al in bedwang houden

Vrijdag zijn kans? Deze Rode Duivel kon Lamine Yamal al in bedwang houden

16:30
2
'Anderlecht vangt meer voor De Cat, handtekening nog tien dagen uitgesteld om opvallende reden'

'Anderlecht vangt meer voor De Cat, handtekening nog tien dagen uitgesteld om opvallende reden'

16:00
10
EXCLUSIEF: Congolees international op weg naar België

EXCLUSIEF: Congolees international op weg naar België

15:30
Stevig: Club Brugge én Cercle Brugge reageren na beslissing over stadion

Stevig: Club Brugge én Cercle Brugge reageren na beslissing over stadion

14:00
13
UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

14:30
DONE DEAL: Genk houdt internationale interesse af en haalt stevig uit

DONE DEAL: Genk houdt internationale interesse af en haalt stevig uit

13:30
DONE DEAL: Club Brugge troeft Anderlecht af met Premier League-parel

DONE DEAL: Club Brugge troeft Anderlecht af met Premier League-parel

13:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku Johnnie Walker Johnnie Walker over Spanje - België: - Johnnie Walker Johnnie Walker over Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij Johnnie Walker Johnnie Walker over Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn" YoniVL YoniVL over "Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez YoniVL YoniVL over Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande" Swakke25 Swakke25 over Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag Geert66 Geert66 over Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet" Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct .. .. over Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved