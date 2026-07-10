Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel en krijgen meteen duidelijk antwoord

Komt er een nieuwe Belg naar Juventus? De Oude Dame heeft namelijk geïnformeerd naar de situatie van Mika Godts, die doorbrak in het shirt van Ajax, maar niet werd geselecteerd door Rudi Garcia voor het WK 2026.

De invalbeurt van Diego Moreira tegen Senegal gaf Rudi Garcia gelijk. Maar wie weet wat er bij de Rode Duivels had kunnen gebeuren als in plaats van de speler van Strasbourg juist Mika Godts was geselecteerd?

De vleugelaanvaller van Ajax is dit seizoen helemaal doorgebroken en uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Eredivisie. De 21-jarige, intussen twee keer Rode Duivel, was dan ook logisch teleurgesteld dat hij het grote Noord-Amerikaanse toernooi moest missen.

Toch kan er deze zomer troost volgen in de vorm van een belangrijke transfer. Volgens de Italiaanse journalist Mirko Di Natale, doorgaans goed geïnformeerd over Juventus, heeft de Oude Dame namelijk al geïnformeerd naar de situatie van Mika Godts.

Niet alleen Juventus, ook twee andere Serie A-clubs zitten achter Mika Godts aan

De club uit Noord-Italië kreeg een duidelijk antwoord: er is een som tussen 40 en 45 miljoen euro nodig om Ajax te overtuigen. De Ajacieden, die in januari 2023 een miljoen euro betaalden aan KRC Genk, mikken op een zo'n groot mogelijke meerwaarde voor een speler die nog onder contract ligt tot 30 juni 2029.

Juventus is echter niet de enige club die overweegt door te duwen in dit dossier. Volgens dezelfde bron zijn ook AS Roma en AC Milan zeer geïnteresseerd in de situatie van Mika Godts. Een toekomst in de Serie A lonkt dus voor de Leuvenaar, wiens carrièrepad Racing Genk ongetwijfeld grote spijt zal bezorgen.



