KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

KV Mechelen is volop bezig met de voorbereiding op de nieuwe kern en kijkt daarbij nadrukkelijk naar versterking voor de verdediging. Achteraan dreigt er nog het een en ander te bewegen, waardoor Malinwa niet wil wachten tot de markt helemaal op gang komt.

Volgens Het Nieuwsblad heeft KV Mechelen zijn oog laten vallen op Luc Marijnissen. De centrale verdediger staat momenteel onder contract bij Dender en heeft daar nog een overeenkomst tot juni 2028. Een eenvoudige deal hoeft het dus niet te worden, maar zijn naam ligt wel op tafel achter de Kazerne.

KV Mechelen zoekt achterin

De interesse komt er niet zomaar. KV Mechelen houdt rekening met het vertrek van Redouane Halhal en José Marsa. Als die twee deze zomer effectief andere oorden opzoeken, moet er centraal achterin kwaliteit en volume bijkomen. Marijnissen past op papier in dat plaatje.

Met zijn 1m90 brengt hij gestalte mee in de defensie. Bovendien heeft hij intussen al een volledig seizoen op het hoogste niveau in de benen bij Dender. Daar kwam hij tot 39 wedstrijden, waardoor hij niet zomaar als een gok uit een lagere reeks wordt gezien.

Sterke stap bij Dender

Marijnissen maakte pas vorige zomer de overstap naar Dender. De club betaalde toen 300.000 euro aan Lierse om hem binnen te halen. Dat bleek een goede investering, want zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt intussen op 1,5 miljoen euro geschat.

Zijn carrière kreeg de voorbije jaren duidelijk vaart. Lierse haalde hem in 2023 weg bij NAC Breda, waarna Dender een jaar later toesloeg. Nu kan opnieuw een stap hoger of breder in de Jupiler Pro League volgen, met KV Mechelen als mogelijke bestemming.





Voor Dender zou een vertrek sportief wel gevoelig liggen. Marijnissen groeide er uit tot een vaste waarde en ligt nog lang vast. Daardoor heeft de club een stevige onderhandelingspositie.

Bij KV Mechelen is het afwachten hoe concreet het dossier de komende dagen wordt. Duidelijk is wel dat Malinwa zijn defensie niet onaangeroerd wil laten. Zeker als Halhal en Marsa vertrekken, wordt een nieuwe centrale verdediger geen luxe maar noodzaak.