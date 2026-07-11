Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

Het WK zit erop. Tijd voor de scherpe analyses van alle prestaties van de Belgen en van de bondscoach. De hamvraag: gaat Rudi Garcia door bij de Rode Duivels? Wil hij dat, kan hij dat en mag hij dat? De meningen lijken verdeeld.

Rudi Garcia zelf leek niet te kunnen of te willen antwoorden op de vraag of hij aan zal blijven tot en met het EK 2028 bij de Rode Duivels. Vincent Mannaert kreeg wél al een dergelijk mandaat en ofwel moet die nu snel schakelen, ofwel doorgaan met Garcia.

Op zich zijn de sportieve doelen behaald met een kwartfinale op het WK. En tegen Spanje kan je eruit gaan. Maar het had op dit WK ook echt compleet anders kunnen lopen, met alle rare wissels, met een belabberde groepsfase en met een 0-2 achterstand tegen Senegal.

De flaters van Rudi Garcia

En tegen Spanje ging de bondscoach volgens sommigen toch alweer zwaar in de fout. Zeker de wissel van Thibaut Courtois is een absolute flater volgens Peter Vandenbempt. "En wat komt Witsel daar plots op het veld doen", aldus nog Vandenbempt in zijn analyse voor Sporza.

"Ik vond het een totaal verkeerde keuze om met Doku te beginnen. Oké, hij toonde tekenen van beterschap, maar Doku was nog steeds ver verwijderd van zijn beste vorm. Nochtans deed zijn vervanger Lukebakio het formidabel in de vorige match. En die hebben we nu helemaal niet gezien."

Wat brengt de toekomst voor Garcia & co?

"Kijk, Garcia kende natuurlijk ook wel wat pech met de blessure van Tielemans en later De Bruyne. Over de meeste wissels kan je daardoor nog discussiëren, maar die van Courtois? Een flater." En dus is de vraag: moeten we met de bondscoach doorgaan? "Op papier heeft Garcia zijn contract vervuld door België in de Nations League te houden en door te stoten naar de kwartfinales."



Lees ook... Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België›

"Op zijn resultaten kan je dus niks zeggen. Maar over zijn coaching, keuzes en de manier waarop hij zich de laatste tijd afsloot van zijn staf en omkadering... Dat was niet de attitude van een coach die nog een toekomst ziet voor zichzelf bij de nationale ploeg."

Er zijn ook positievelingen

In MidMid Mansion waren er positievere geluiden te horen: "Garcia is zoals die griet waar je eerst geen interesse in hebt en die je dan begint leuk te vinden en waar je dan mee trouwt en kinderen mee begint." Gaat hij blijven en heeft hij de smaak nu te pakken? Dat denken ze wel. "Hij heeft het zelf afgedwongen om het te mogen beslissen", aldus Leroy Deltour. "Als hij goesting heeft, laat hem maar doen. We weten niet wat hij ging doen, het was echt pret retteketet."

"Hij zal wel weten wat hij doet? Ik denk dat hij spin the wheel deed." Het panel denkt dat de spelers Garcia wel graag hebben. Evert Winkelmans had ook wat te zeggen over de zaak: "Hij heeft veel punten gescoord. Hij toonde zich als een aimabele manager die iedereen erbij betrekt en praat met zijn spelers. Hij deed het goed met de families, door daarin veel toe te laten. Het was niet te streng, niet te neurotisch. Hij had de kleedkamer duidelijk onder controle. Ik zou liever een Belg hebben, maar hij is nu het genie van Senegal."