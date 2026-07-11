Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK zit erop. Tijd voor de scherpe analyses van alle prestaties van de Belgen en van de bondscoach. De hamvraag: gaat Rudi Garcia door bij de Rode Duivels? Wil hij dat, kan hij dat en mag hij dat? De meningen lijken verdeeld.

Rudi Garcia zelf leek niet te kunnen of te willen antwoorden op de vraag of hij aan zal blijven tot en met het EK 2028 bij de Rode Duivels. Vincent Mannaert kreeg wél al een dergelijk mandaat en ofwel moet die nu snel schakelen, ofwel doorgaan met Garcia.

Op zich zijn de sportieve doelen behaald met een kwartfinale op het WK. En tegen Spanje kan je eruit gaan. Maar het had op dit WK ook echt compleet anders kunnen lopen, met alle rare wissels, met een belabberde groepsfase en met een 0-2 achterstand tegen Senegal.

De flaters van Rudi Garcia

En tegen Spanje ging de bondscoach volgens sommigen toch alweer zwaar in de fout. Zeker de wissel van Thibaut Courtois is een absolute flater volgens Peter Vandenbempt. "En wat komt Witsel daar plots op het veld doen", aldus nog Vandenbempt in zijn analyse voor Sporza

"Ik vond het een totaal verkeerde keuze om met Doku te beginnen. Oké, hij toonde tekenen van beterschap, maar Doku was nog steeds ver verwijderd van zijn beste vorm. Nochtans deed zijn vervanger Lukebakio het formidabel in de vorige match. En die hebben we nu helemaal niet gezien."

Wat brengt de toekomst voor Garcia & co?

"Kijk, Garcia kende natuurlijk ook wel wat pech met de blessure van Tielemans en later De Bruyne. Over de meeste wissels kan je daardoor nog discussiëren, maar die van Courtois? Een flater." En dus is de vraag: moeten we met de bondscoach doorgaan? "Op papier heeft Garcia zijn contract vervuld door België in de Nations League te houden en door te stoten naar de kwartfinales."

Lees ook... Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

"Op zijn resultaten kan je dus niks zeggen. Maar over zijn coaching, keuzes en de manier waarop hij zich de laatste tijd afsloot van zijn staf en omkadering... Dat was niet de attitude van een coach die nog een toekomst ziet voor zichzelf bij de nationale ploeg."

Er zijn ook positievelingen

In MidMid Mansion waren er positievere geluiden te horen: "Garcia is zoals die griet waar je eerst geen interesse in hebt en die je dan begint leuk te vinden en waar je dan mee trouwt en kinderen mee begint." Gaat hij blijven en heeft hij de smaak nu te pakken? Dat denken ze wel. "Hij heeft het zelf afgedwongen om het te mogen beslissen", aldus Leroy Deltour. "Als hij goesting heeft, laat hem maar doen. We weten niet wat hij ging doen, het was echt pret retteketet."

"Hij zal wel weten wat hij doet? Ik denk dat hij spin the wheel deed." Het panel denkt dat de spelers Garcia wel graag hebben. Evert Winkelmans had ook wat te zeggen over de zaak: "Hij heeft veel punten gescoord. Hij toonde zich als een aimabele manager die iedereen erbij betrekt en praat met zijn spelers. Hij deed het goed met de families, door daarin veel toe te laten. Het was niet te streng, niet te neurotisch. Hij had de kleedkamer duidelijk onder controle. Ik zou liever een Belg hebben, maar hij is nu het genie van Senegal."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Spanje
Rudi Garcia

Meer nieuws

Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

11:00
De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

08:30
14
De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn Opinie

De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn

08:00
10
Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

07:30
12
Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta" Reactie

Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta"

06:05
1
🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden Reactie

🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden

23:51
9
Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan Reactie

Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan

23:40
17
📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

05:30
Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

21:58
Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt

Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt

21:00
DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

11:30
1
Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand" Reactie

Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand"

01:30
“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk De derde helft

“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk

10:30
WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug

WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug

10:16
KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach

KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach

10:00
'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

09:00
Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar …

Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar …

07:00
3
Tactische spionage? De zoektochten van de match tegen Spanje

Tactische spionage? De zoektochten van de match tegen Spanje

22:00
Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi Reactie

Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi

00:20
11
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid van een kapitein

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid van een kapitein

22:30
OFFICIEEL: Club Brugge heeft miljoenentransfer beet

OFFICIEEL: Club Brugge heeft miljoenentransfer beet

21:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 2-1 België België
Noorwegen Noorwegen 23:00 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Pogi Pogi over Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable Stefaan_82 Stefaan_82 over Spanje - België: 2-1 Vermeiren Willy Vermeiren Willy over De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia" wilmabar123 wilmabar123 over DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet Dirk1897 Dirk1897 over Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar ... Alexander D. Alexander D. over Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof Grigri Grigri over Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij door kon gaan stochanskys stochanskys over Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi stochanskys stochanskys over OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder JaKu JaKu over Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved