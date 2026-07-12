Zelf je ploeg opbouwen en binnen de tien jaar Europa in? Uniek bordspel maakt het waar

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Zelf je ploeg opbouwen en binnen de tien jaar Europa in? Uniek bordspel maakt het waar

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Zelf je ploeg opbouwen en binnen de tien jaar Europa in? Een uniek bordspel van een Schotse spelontwikkelaar maakt het waar. Iedereen kent wel diverse games op de computer, maar qua bordspel is het iets unieks wat we op dit moment toch meemaken.

Club Manager is een meeslepend voetbalmanagement-bordspel voor 1 tot 4 spelers. Neem de leiding over diverse aspecten van het reilen en zeilen van een voetbalclub tijdens een carrière van 10 seizoenen, met als ultiem doel: Europees kampioen worden!

Spelkenmerken:

Spelers kopen en verkopen
Talent uit de jeugdopleiding ontwikkelen
Oudere spelers laten stoppen
Clubfaciliteiten uitbouwen
Competitieseizoenen van 14 wedstrijden spelen
Je een weg banen door drie divisies

"Kies een van de vier clubs die als degradatiekandidaat worden gezien. Lukt het jou om ze voor degradatie te behoeden en een selectie op te bouwen die de verwachtingen overtreft?", aldus de maker van het spel op de eigen webstek over het eerste doel van het spel.

Kampioen worden vanuit de laagste divisie binnen de tien seizoenen

"Eens je degradatie kan vermijden, kan je de 'jaren' nadien verder gaan bouwen aan je team en op die manier divisies gaan stijgen richting de eerste klasse van het spel. En op die manier de grote kampioen gaan worden en heel Europa gaan veroveren."

"Elke week zet je je personeel in op het hoofdbord. Gebruik ze om clubfaciliteiten te ontwikkelen, de volgende tegenstander te scouten, jeugdspelers te vinden en meer! Je zult je selectie moeten versterken om een ​​gooi naar de prijzen te kunnen doen. Maak verstandig gebruik van de transfermarkt en je jeugdscouting."

Heel leerrijk spel, Football Manager in een bordspel

"Je zult de vaardigheden van je spelers moeten ontwikkelen om hen – en jezelf – te helpen de top te bereiken! Zorg ervoor dat je hun potentieel volledig benut.Je speelt in een competitie met acht teams, met thuis- en uitwedstrijden. De wedstrijden in Club Manager zijn de meest geavanceerde die ooit in een voetbalbordspel zijn verwerkt."

Het spel kreeg al heel wat goede reviews uit diverse landen en er zijn ondertussen ook al uitbreidingen voorzien voor onder meer Italië en Spanje. Volgt op termijn ook België? Het is iets waar we alleen maar kunnen op gaan hopen naar de toekomst toe. U kan het spel ook nog steeds ondersteunen via Kickstarter.

Het is in ieder geval leuk dat je het spel ook helemaal alleen kan spelen, al is het ongetwijfeld nog leuker als je met vrienden tegen elkaar speelt. De 'engine motor' zit leuk in elkaar en je moet met heel veel dingen rekening houden, waardoor het in het begin wel een beetje wennen is.

Maar eens je ermee mee bent, dan draait het spel als een tierelier. We zitten nog niet waar we moeten zitten in onze eerste carrière, maar we spelen graag ook de komende dagen zeker nog verder om op die manier te komen waar we willen komen. Het voelt een beetje als Football Manager, maar dan als bordspel. En het kan wat ons betreft minstens zo'n klassieker worden. Een aanrader voor de liefhebbers van voetbal in het algemeen en bordspelletjes in het bijzonder.

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