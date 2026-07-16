Het zal toch niet: extra forfait voor Anderlecht tegen Hammarby?

Cédric Hatenboer was weer helemaal terug bij Anderlecht. Maar een nieuwe tegenslag zal hem een tijdje aan de kant houden. Hij heeft op training zijn neus gebroken, waardoor de wedstrijd tegen Hammarby ook op de tocht komt te staan.

Cédric Hatenboer beleefde een erg frustrerend eerste seizoen bij Anderlecht. Hij paste niet in de plannen van Besnik Hasi en zag zichzelf niet bij de RSCA Futures spelen, iets waar hij zich uiteindelijk toch bij moest neerleggen. Dat deed de spanning tussen beide kampen oplopen.

Zijn uitleenbeurt aan Telstar zorgde ervoor dat iedereen in de tweede seizoenshelft even kon ademhalen. Met de trainerswissel is de Nederlandse middenvelder opnieuw vastberaden om zijn kans te grijpen in Neerpede. Hij werd opnieuw bij de groep gehaald en liet in de twee eerste oefenmatchen van paars-wit tegen Boulogne-sur-Mer en NEC Nijmegen af en toe ook goede dingen zien.

Cédric Hatenboer klaar voor tweede seizoen bij Anderlecht?

Maar gisteren stond hij niet op het wedstrijdblad tegen AZ. Het voormalige toptalent van Excelsior Rotterdam werd nochtans niet aan de kant geschoven door Vitor Bruno. Zoals Het Nieuwsblad meldt, kampt hij met een gebroken neus.

Het gaat om een ongeluk op training vorige week, na een botsing met een ploegmaat. De breuk is niet ingewikkeld, maar er is wel een operatie nodig om de neus weer recht te zetten. En dat heeft dus wel degelijk zijn gevolgen.

Cédric Hatenboer waarschijnlijk forfait tegen Hammarby

De 21-jarige Nederlander moet daarna minstens zes dagen individueel trainen voor hij de groepstraining kan hervatten, en dat met een beschermmasker. Daardoor lijkt hij niet in staat om volgende week mee te doen in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League tegen Hammarby. Opnieuw een tegenslag voor de speler, die zijn voorbereiding rond deze periode vorig jaar ook al in het water zag vallen door een hersenschudding tijdens de stage.





Voor Anderlecht loopt de ziekenboeg intussen verder vol. Hatenboer vervoegt er Ilay Camara (gebroken voet), Lucas Hey (gebroken voet) en Killian Sardella (operatie na een spierscheur). En te bedenken dat we nog maar aan het begin van de voorbereiding zitten...