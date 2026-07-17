De winnaar krijgt een fortuin: dit zijn de hallucinante WK-premies van 2026

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De winnaar krijgt een fortuin: dit zijn de hallucinante WK-premies van 2026
Foto: © photonews
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Het WK 2026 is niet alleen het grootste wereldkampioenschap ooit geworden, maar ook veruit het meest lucratieve. FIFA voorziet een recordbedrag aan prijzengeld, waarmee opnieuw duidelijk wordt hoe sterk het toernooi commercieel is gegroeid.

In totaal verdeelt de wereldvoetbalbond liefst 655 miljoen dollar (ongeveer 489 miljoen pond) onder de 48 deelnemende landen. Dat is een stijging van maar liefst 50 procent tegenover het WK van 2022 in Qatar.

50 miljoen dollar voor winnaar

De toekomstige wereldkampioen mag zich bovendien verheugen op een premie van 50 miljoen dollar, terwijl de verliezende finalist nog altijd 33 miljoen dollar ontvangt. Ook de troostfinale levert stevige bedragen op: de winnaar krijgt 29 miljoen dollar, de vierde plaats is goed voor 27 miljoen.

Zelfs landen die vroeg uitgeschakeld werden, keren niet met lege handen huiswaarts. De kwartfinalisten ontvangen elk 19 miljoen dollar, de achtstefinalisten 15 miljoen en de landen die de zestiende finales haalden 11 miljoen. Elke deelnemer is sowieso verzekerd van minstens 10,5 miljoen dollar, inclusief een bijdrage voor de voorbereidingskosten.

Het prijzengeld wordt niet rechtstreeks aan de spelers betaald, maar aan de nationale voetbalbonden. Die beslissen vervolgens zelf welk deel naar spelers en staf gaat en welk bedrag geïnvesteerd wordt in de verdere ontwikkeling van het voetbal in eigen land.

10 miljard aan inkomsten

De financiële groei van het WK is indrukwekkend. FIFA verwacht dat het toernooi meer dan 10 miljard dollar aan inkomsten zal opleveren. Over de volledige cyclus van vier jaar mikt de bond zelfs op een omzet van 13 miljard dollar, een enorme stijging tegenover de vorige periode.

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Ook historisch gezien zijn de verschillen gigantisch. Toen Italië in 1982 wereldkampioen werd, ontving het land slechts 2,2 miljoen dollar. De winnaar van het WK 2026 krijgt dus meer dan twintig keer zoveel als 44 jaar geleden.

Naast het prijzengeld krijgen de wereldkampioen en zijn staf uiteraard ook de felbegeerde gouden medailles. Na de finale worden bovendien de individuele onderscheidingen uitgereikt, waaronder de Gouden Bal voor de beste speler, de Gouden Handschoen voor de beste doelman en de Gouden Schoen voor de topschutter van het toernooi. Daarmee krijgt een financieel én sportief historisch WK straks zijn ultieme bekroning.

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