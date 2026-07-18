Chelsea haalt portefeuille boven: 138 miljoen euro voor Premier League-ster

Chelsea lijkt Arsenal af te troeven in de strijd om Morgan Rogers. De aanvallende middenvelder van Aston Villa was de voorbije maanden één van de meest begeerde namen op de Engelse markt, maar nu zijn de Blues nu het verst gevorderd.

Nicolo Schira meldt dat Chelsea bereid is om 138 miljoen euro op tafel te leggen voor Rogers. Daarmee zou Aston Villa een gigantische deal kunnen sluiten voor een speler die begin 2024 nog voor 9,4 miljoen euro werd weggehaald bij Middlesbrough.

#Chelsea have overtaken #Arsenal in the race to sign Morgan #Rogers from #AstonVilla. #Blues are set to pay €138M to #AVFC to close the deal. Ready a contract until 2033 for the winger with a salary higher then #AFC’s offered. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2026

​Chelsea duwt door voor Rogers

Ook Arsenal was nadrukkelijk in beeld, maar Chelsea zou nu een beter pakket klaar hebben om de deal te kapen. Niet alleen richting Aston Villa, maar ook voor de speler zelf. Rogers kan bij de Blues een contract tekenen tot 2033 en zou er meer kunnen verdienen dan wat Arsenal hem aanbood.

Dat Chelsea opnieuw diep in de buidel wil tasten, hoeft nauwelijks te verbazen. De club blijft zoeken naar offensieve kwaliteit en ziet in Rogers een speler die meteen in het project past.

Grote winst voor Aston Villa

Voor Aston Villa zou een verkoop financieel bijzonder interessant zijn. Rogers groeide de voorbije jaren uit tot een bepalende speler. In totaal speelde hij 125 wedstrijden voor de club. Daarin scoorde hij 31 keer en gaf hij 29 assists.





Zijn ontwikkeling ging razendsnel. Rogers doorliep de jeugdreeksen van West Brom en Manchester City, maar had daarna verschillende tussenstappen nodig om echt door te breken. Hij speelde voor Bournemouth, Lincoln City, Blackpool en Middlesbrough, voor Aston Villa begin 2024 toesloeg.

Sindsdien ging het snel. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt intussen 90 miljoen euro. Een transfer van 138 miljoen euro zou dus zelfs nog een stuk boven die waardering liggen.

WK als extra etalage

Rogers speelde zich ook internationaal meer in de kijker. Hij verzamelde intussen 21 caps voor Engeland en scoorde één keer voor de nationale ploeg. Op het WK kwam hij al zes keer in actie, tot en met de halve finale tegen Argentinië.

Voor Aston Villa dreigt het vertrek van een sterkhouder, maar voor dat soort bedragen wordt het moeilijk om nee te zeggen. Als de deal effectief rond raakt, wordt Rogers één van de duurste Engelse transfers van de voorbije jaren.