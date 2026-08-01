Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

Vijf jaar na zijn abrupte vertrek bij KRC Genk krijgt Jess Thorup eindelijk de kans om uit te leggen waarom hij destijds zonder veel uitleg naar FC Kopenhagen trok. De Deen zegt dat hij door de beursregels van zijn nieuwe club nauwelijks iets mocht communiceren.

KRC Genk kon deze zomer verrassen met de aanstelling van zijn nieuwe coach. Na het plotse vertrek van Nicky Hayen moest er snel geschakeld worden, waarna Jess Thorup de nieuwe trainer van de Limburgers werd.

Ondertussen is hij er al zo'n twee weken aan de slag, maar voor sommige fans zal het toch opvallend blijven. Thorup liep in 2020 al zo'n vijf weken lang rond in de Cegeka Arena, maar vertrok na enkele wedstrijden al om FC Kopenhagen te gaan coachen.

Vertrek zonder uitleg bleef nazinderen

Hij sprak zich eerder al uit over de situatie, maar nu heeft de Deense trainer ook nog een opvallende reden gegeven waarom hij niet goed kon communiceren over de situatie. Het ging voor velen namelijk ook over de manier waarop Thorup vertrok, zonder uitleg.

"Ik ben blij dat ik die situatie hier kan uitklaren, ik ben daar namelijk zelf ook slecht van geweest", vertelde Thorup aan Het Belang van Limburg. "Omdat ik een heel open persoon ben en ik het heel belangrijk vind om duidelijk te communiceren. Maar ik was destijds aan handen en voeten gebonden door de situatie van FC Kopenhagen."

Dat komt volgens Thorup omdat FC Kopenhagen een beursgenoteerd bedrijf is. "Daar mag geen enkele informatie uitlekken in de aanloop naar een belangrijke gebeurtenis, zoals de aanstelling van een nieuwe coach", verklaart hij.





Waarom hij destijds niet vrijuit kon spreken, had alles te maken met de regels die bij FC Kopenhagen gelden. "Zo moest alles in het grootste geheim gebeuren, werd ik om negen uur ’s ochtends officieel aangesteld en stond ik om 10 uur op het trainingsveld. De dagen nadien was het onmogelijk om naar België terug te keren", besluit Thorup.