RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes. Dan hebben we het voor een keertje niet over de sportieve prestaties, maar wel over wat er naast het veld allemaal aan het gebeuren is. Het uitshirt is bijzonder populair en nu al helemaal uitverkocht.

Wie donderdag naar het Lotto Park trok voor de Europa League-wedstrijd tegen Hammarby, kon er niet naast kijken: het nieuwe uitshirt van RSC Anderlecht dook overal op in de tribunes en rondom het stadion. Het werd nog maar pas gelanceerd en is toch al massaal gedragen door de Mauve-supporters.

Ook in de officiële fanshop spreken de cijfers boekdelen. Anderlecht verkoopt deze nieuwe uittenue beter dan ooit. De recorddag in aanloop naar de kwalificatie voor de derde voorronde ging zelfs over het succes van het shirt ter ere van de 80ste verjaardag van Paul Van Himst in 2023. Dat limited edition-shirt was toen al na een week uitverkocht.

Nostalgie werkt, design verkoopt

Dat het deze keer opnieuw zo hard gaat, heeft veel te maken met de historische knipoog die in het ontwerp verwerkt zit. Het uitshirt verwijst naar 50 jaar Anderlecht - West Ham, de finale van de Europacup II die paars-wit in 1976 won. Het leverde de club haar allereerste Europese trofee op, een moment dat nog altijd leeft bij verschillende generaties supporters.

De combinatie van clubnostalgie en een modern ontwerp heeft een hype gecreëerd waar zelfs de club intern niet helemaal op gerekend had. In amper één week liggen de verkoopcijfers van het uitshirt al 50% hoger dan de gecombineerde verkoop van thuis-, uit- en third shirt in de eerste week van de Mosaert-collectie vorig jaar. Die samenwerking met het merk van Stromae gold toen ook al als een succesdossier bij Anderlecht.

Voorraad in één klap weg, Anderlecht schakelt bij

Het resultaat: de rekken in de fanshop zijn leeg. De voorraad die eigenlijk bedoeld was om twee maanden te overbruggen, is volledig opgesoupeerd. Anderlecht is intussen volop bezig met een versnelde herbevoorrading om de vraag opnieuw bij te benen.

Sportief blijft het afwachten of paars-wit dezelfde lijn kan doortrekken op het veld, maar commercieel zit Anderlecht duidelijk in de juiste flow. Als de ploeg straks even overtuigend presteert als de marketingmachine draait, lijkt het Lotto Park weer sneller dan verwacht richting prijzen te kunnen kijken.

5 reacties
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