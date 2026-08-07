Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier
Foto: © photonews
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Hein Vanhaezebrouck sluit een terugkeer als trainer niet uit, al hoeft die volgens hem niet meteen te gebeuren. De 62-jarige coach is momenteel vooral actief als analist en commentator, maar staat nog altijd open voor een nieuw project als de juiste kans zich aandient.

Bij DAZN kreeg Vanhaezebrouck de vraag of hij zichzelf opnieuw op de bank ziet zitten. “We zien wel. Het zal niet voor onmiddellijk zijn, maar dat zou kunnen. Dat zal afhangen van welke projecten. Er zijn al een paar exotische gepasseerd.”

Daarmee maakt hij duidelijk dat er de voorbije periode wel degelijk belangstelling is geweest, al trok geen enkel voorstel hem voorlopig over de streep. Vanhaezebrouck lijkt vooral te wachten op een project waarin hij voldoende perspectief ziet.

Geen contact met de Belgische voetbalbond

Ook de zoektocht van de KBVB naar een nieuwe bondscoach kwam ter sprake. Mark van Bommel werd uiteindelijk aangesteld als opvolger van Rudi Garcia, maar Vanhaezebrouck werd zelfs niet benaderd.

“Nee, er is zelfs geen contact geweest”, vertelde hij. Daarna volgde met een lach een duidelijke kwinkslag: “Dat heeft alleen maar te maken met de goede resultaten die ik in het verleden heb geboekt. Voor de insiders.”

Vanhaezebrouck heeft nochtans een lange carrière in het Belgische voetbal achter de rug. Als speler was hij centrale verdediger en kwam hij onder meer uit voor KV Kortrijk, Harelbeke en Lokeren.

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Landstitel met KAA Gent als hoogtepunt

Zijn trainersloopbaan begon als assistent bij Lokeren. Daarna werkte hij als hoofdcoach bij verschillende Belgische clubs, waaronder KV Kortrijk, Racing Genk, Anderlecht en KAA Gent.

Vooral bij Gent kende hij grote successen. In 2015 leidde hij de Buffalo’s naar de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Hij stond er in twee verschillende periodes aan het roer.

Momenteel kiest Vanhaezebrouck voor een rol langs de zijlijn van het voetbal. Hij duikt geregeld op als analist en is ook actief als commentator. Een definitieve afscheid van het trainersvak is er echter duidelijk niet. Alleen lijkt hij geen haast te hebben: eerst moet er een project langskomen dat hem voldoende aanspreekt.

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Hein Vanhaezebrouck

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