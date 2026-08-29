Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend

Club Brugge zal ook dit jaar ons land vertegenwoordigen in de Champions League. De loting vond afgelopen donderdag plaats, maar nu weet blauw-zwart ook welke club het op welke speeldag en datum treft. Wij geven een overzicht.

Club Brugge opent zijn campagne tegen Aston Villa

Club Brugge kroonde zich het afgelopen seizoen tot landskampioen en verzekerde zich zo van miljoenen en een ticket voor de Champions League. Blauw-zwart werd bij de loting gekoppeld aan enkele kleppers, maar ook aan enkele clubs waartegen zeker iets mogelijk is als het zijn beste niveau haalt.

Deze teams kwamen uiteindelijk uit de bus voor de kampioen: Liverpool (T), Inter (U), Aston Villa (T), PSV (U), Bødo/Glimt (T), Napoli (U), Lens (T), Stuttgart (U). Club opent zijn campagne op 8 september met een thuisduel tegen Aston Villa. Beide ploegen kwamen elkaar de afgelopen jaren al vaker tegen, met wisselend succes.

Weerzien met Aleksandar Stankovic op speeldag 2

Op speeldag 2 trekt Club naar Milaan voor een duel tegen Internazionale (13 oktober). Dat wordt een blij weerzien met Aleksandar Stankovic, vorig seizoen nog een sterkhouder op Jan Breydel. Op speeldagen 3 en 4 spelen de Bruggelingen thuis tegen RC Lens (21 oktober) en uit bij PSV Eindhoven (4 november).

Op speeldag 5 wacht een schitterende thuiswedstrijd tegen Liverpool (25 november), waarna Club twee weken later naar Napoli trekt op speeldag 6 (8 december). Na de jaarwisseling volgen dan nog speeldagen 7 en 8.

Club sluit af met wedstrijden tegen Stuttgart en Bødo/Glimt

Club trekt op 19 januari naar Duitsland voor een confrontatie met VfB Stuttgart. Op 27 januari zakt Union-killer Bødo/Glimt dan af naar Brugge voor de slotspeeldag. Ivan Leko en de zijnen weten dus waar ze wanneer aan toe zijn.





De ambitie van Club Brugge is opnieuw duidelijk: de League Phase overleven. De voorbije twee jaar slaagde het daar telkens in. In 2024/25 overleefde het de tussenronde door Atalanta te verslaan en stootte het door tot de achtste finales. Daarin was Aston Villa uiteindelijk te sterk over twee wedstrijden.

Ook in het seizoen 2022/23 schopte Club het tot in de achtste finales in wat toen nog het klassieke format was van de Champions League. Benfica was toen te sterk in de achtste finales. In 2023/24 legden de West-Vlamingen dan weer een mooi parcours af tot in de halve finales van de Conference League.

Club Brugge drukte Europees zijn stempel

Met andere woorden: Club Brugge drukte de afgelopen seizoenen zijn stempel in Europa. Waar ploegen zich in het verleden al rijk rekenden bij de loting, kijken ze nu helemaal anders aan naar een duel met de Belgische landskampioen.

Enkele knappe resultaten vorig seizoen hebben alleen maar bijgedragen aan die status. Club speelde thuis 3-3 gelijk tegen het grote FC Barcelona en had die wedstrijd zelfs kunnen winnen. Daarnaast versloeg het de Franse topclubs AS Monaco (4-1) en Olympique Marseille (3-0) met ruime cijfers.

De loting van dit jaar leidde tot een zucht bij Bob Madou. Het overleven van de League Phase wordt dit jaar opnieuw een moeilijke opdracht; dat beseffen ze in Brugge. Maar het recente verleden moet vertrouwen geven.