Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5899

Club Brugge zal ook dit jaar ons land vertegenwoordigen in de Champions League. De loting vond afgelopen donderdag plaats, maar nu weet blauw-zwart ook welke club het op welke speeldag en datum treft. Wij geven een overzicht.

Club Brugge opent zijn campagne tegen Aston Villa

Club Brugge kroonde zich het afgelopen seizoen tot landskampioen en verzekerde zich zo van miljoenen en een ticket voor de Champions League. Blauw-zwart werd bij de loting gekoppeld aan enkele kleppers, maar ook aan enkele clubs waartegen zeker iets mogelijk is als het zijn beste niveau haalt.

Deze teams kwamen uiteindelijk uit de bus voor de kampioen: Liverpool (T), Inter (U), Aston Villa (T), PSV (U), Bødo/Glimt (T), Napoli (U), Lens (T), Stuttgart (U). Club opent zijn campagne op 8 september met een thuisduel tegen Aston Villa. Beide ploegen kwamen elkaar de afgelopen jaren al vaker tegen, met wisselend succes.

Weerzien met Aleksandar Stankovic op speeldag 2

Op speeldag 2 trekt Club naar Milaan voor een duel tegen Internazionale (13 oktober). Dat wordt een blij weerzien met Aleksandar Stankovic, vorig seizoen nog een sterkhouder op Jan Breydel. Op speeldagen 3 en 4 spelen de Bruggelingen thuis tegen RC Lens (21 oktober) en uit bij PSV Eindhoven (4 november).

Op speeldag 5 wacht een schitterende thuiswedstrijd tegen Liverpool (25 november), waarna Club twee weken later naar Napoli trekt op speeldag 6 (8 december). Na de jaarwisseling volgen dan nog speeldagen 7 en 8.

Club sluit af met wedstrijden tegen Stuttgart en Bødo/Glimt

Club trekt op 19 januari naar Duitsland voor een confrontatie met VfB Stuttgart. Op 27 januari zakt Union-killer Bødo/Glimt dan af naar Brugge voor de slotspeeldag. Ivan Leko en de zijnen weten dus waar ze wanneer aan toe zijn.

De ambitie van Club Brugge is opnieuw duidelijk: de League Phase overleven. De voorbije twee jaar slaagde het daar telkens in. In 2024/25 overleefde het de tussenronde door Atalanta te verslaan en stootte het door tot de achtste finales. Daarin was Aston Villa uiteindelijk te sterk over twee wedstrijden.

Ook in het seizoen 2022/23 schopte Club het tot in de achtste finales in wat toen nog het klassieke format was van de Champions League. Benfica was toen te sterk in de achtste finales. In 2023/24 legden de West-Vlamingen dan weer een mooi parcours af tot in de halve finales van de Conference League.

Club Brugge drukte Europees zijn stempel

Met andere woorden: Club Brugge drukte de afgelopen seizoenen zijn stempel in Europa. Waar ploegen zich in het verleden al rijk rekenden bij de loting, kijken ze nu helemaal anders aan naar een duel met de Belgische landskampioen.

Enkele knappe resultaten vorig seizoen hebben alleen maar bijgedragen aan die status. Club speelde thuis 3-3 gelijk tegen het grote FC Barcelona en had die wedstrijd zelfs kunnen winnen. Daarnaast versloeg het de Franse topclubs AS Monaco (4-1) en Olympique Marseille (3-0) met ruime cijfers.

De loting van dit jaar leidde tot een zucht bij Bob Madou. Het overleven van de League Phase wordt dit jaar opnieuw een moeilijke opdracht; dat beseffen ze in Brugge. Maar het recente verleden moet vertrouwen geven.

The Champions League calendar is set. 🗓️✨

Geniet als abonnee nog tot maandag 31 augustus 23u59 van jouw voorrang voor een mini-abonnement. ✨ pic.twitter.com/EkNpTYvUSA

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2026
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

15:40
10
LIVE: La Louvière - Mechelen, de opstellingen Live

LIVE: La Louvière - Mechelen, de opstellingen

15:41
'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

14:40
'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

15:30
2
'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'

'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'

15:10
Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

10:30
3
'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

13:18
5
Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

12:30
Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

12:00
4
OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

10:09
11
Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

11:30
1
Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

11:00
Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka" Interview

Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka"

10:00
De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

07:31
5
🎥 Godts pakt eerste assist in Parijs, maar krijgt nog werkpunten voorgeschoteld

🎥 Godts pakt eerste assist in Parijs, maar krijgt nog werkpunten voorgeschoteld

09:30
Rode Duivels krijgen concurrentie voor Jesse Bisiwu, die daar ook al iets over te zeggen heeft

Rode Duivels krijgen concurrentie voor Jesse Bisiwu, die daar ook al iets over te zeggen heeft

08:00
OFFICIEEL: Thomas Kaminski heeft een nieuwe club

OFFICIEEL: Thomas Kaminski heeft een nieuwe club

09:17
OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

08:56
9
Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

08:30
4
Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op

Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op

07:09
4
🎥 Geheim van Peter Vandenbempt onthuld: zo voorkomt hij gênante blunders op de radio De derde helft

🎥 Geheim van Peter Vandenbempt onthuld: zo voorkomt hij gênante blunders op de radio

07:00
3
Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?"

Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?"

22:30
17
Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren

Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren

23:48
10
Transfer op til: nam geëmotioneerde El Ouahdi afscheid van Genk-supporters?

Transfer op til: nam geëmotioneerde El Ouahdi afscheid van Genk-supporters?

23:05
5
Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken

Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken

23:00
13
Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren

Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren

22:36
Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

22:00
Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar"

Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar"

20:30
5
OHL haalt ex-verdediger van Standard terug naar België: meteen pikante confrontatie op het programma

OHL haalt ex-verdediger van Standard terug naar België: meteen pikante confrontatie op het programma

21:30
Na rustweek trekt Timmy Simons aan de alarmbel bij OHL: "Ze móéten het leren, want anders..."

Na rustweek trekt Timmy Simons aan de alarmbel bij OHL: "Ze móéten het leren, want anders..."

21:00
1
🎥 Wat een klasse van Courtois: Belgische doelman bezorgt jonge fan kippenvelmoment

🎥 Wat een klasse van Courtois: Belgische doelman bezorgt jonge fan kippenvelmoment

20:00
3
Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

19:40
Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

19:20
1
Live. Transfernieuws 29/8: Veel beweging bij Gent en Anderlecht, Union heeft beet

Live. Transfernieuws 29/8: Veel beweging bij Gent en Anderlecht, Union heeft beet

00:00
Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

19:00
Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

17:00
21

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (T)
Sabah Sabah 5-2* Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-0 NEC NEC
LASK Linz LASK Linz 5-1* Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lyon Lyon 1-2 Fenerbahçe Fenerbahçe
Viking Viking 3-1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
AEK Athene AEK Athene 4-0 Levski Sofia Levski Sofia
NK Celje NK Celje 1-2* Slovan Bratislava Slovan Bratislava

Nieuwste reacties

MSXIII MSXIII over Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden Joske89 Joske89 over 'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond' De Groene Ridder. De Groene Ridder. over 'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst' André Coenen André Coenen over Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar" George McFly George McFly over La Louvière - KV Mechelen: - cartman_96 cartman_96 over Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren Goro Goro over Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen Canard-i Canard-i over Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn cartman_96 cartman_96 over Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken cartman_96 cartman_96 over Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved