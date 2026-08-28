Na rustweek trekt Timmy Simons aan de alarmbel bij OHL: "Ze móéten het leren, want anders..."

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Na rustweek trekt Timmy Simons aan de alarmbel bij OHL: "Ze móéten het leren, want anders..."
Foto: © photonews
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Het seizoen van Oud-Heverlee Leuven kan nu echt beginnen. Na een extra week voorbereiding staat Timmy Simons met zijn ploeg voor een bijzonder zware periode. Zaterdag wacht Standard, daarna volgen nog wedstrijden tegen KAA Gent en SK Beveren. Een probleem blijft echter hardnekkig aanwezig: de defensieve organisatie.

OHL kreeg in de oefenwedstrijd tegen Union liefst zes doelpunten om de oren. Toch wil Simons daar niet alleen maar negatieve conclusies uit trekken. Volgens de coach was de start van zijn ploeg zelfs uitstekend.

Sterke start tegen Union

"Let op, ik vind dat die wedstrijd op zich goed verlopen is", vertelt Simons volgens Het Nieuwsblad over de oefenpot. "De eerste negen minuten en 24 seconden is Union niet in de buurt van ons doel geweest, amper over de middenlijn. We waren gewoon heel goed gestart."

Daarna liep het echter helemaal mis. Over 150 minuten voetbal werd het uiteindelijk 3-6. Vooral defensief liet OHL volgens Simons te veel steken vallen. "We maken te makkelijke positionele fouten waardoor we afgestraft worden."

Juiste inschatting maken

De trainer weet dus waar het schoentje wringt. Vooral het inschatten van situaties en het verdedigen van de ruimte achter de laatste lijn blijft een werkpunt.

"Als je niet zeker bent, is het beter om de ruimte in de rug te verdedigen in plaats van het risico te nemen van door te dekken. Daar maken ze nog te veel fouten op, maar we werken eraan. Met individuele sessies, in groep, met beelden...

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"Ze móéten het leren, anders moeten we de bus parkeren." En dat laatste is duidelijk niet het voetbal dat Simons voor ogen heeft.

Sterk in de lucht, minder mobiel

De defensieve problemen liggen volgens de trainer onder meer bij Dussenne, Nyakossi en Pletinckx. Het zijn stuk voor stuk verdedigers die fysiek hun mannetje kunnen staan, maar tegenover snelle aanvallers kunnen ze voor een moeilijke opdracht komen te staan.

Zwaar drieluik wacht

En veel tijd om rustig naar oplossingen te zoeken achterin is er niet. Na Standard volgen donderdag KAA Gent en zondag SK Beveren. Drie wedstrijden in korte tijd waarin OHL meteen flink aan de bak moet.

De Leuvenaars begonnen met nul punten uit twee wedstrijden en een doelpuntensaldo van -5. Een positief resultaat tegen Standard zou dan ook bijzonder welkom zijn. Maar minstens even belangrijk wordt het om eindelijk wat meer stabiliteit achterin te vinden.

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