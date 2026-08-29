Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

Anderlecht staat op het punt om opnieuw diep in de buidel te tasten. Paars-wit wil Santi Garcia wegplukken bij Gil Vicente en zou bereid zijn om daarvoor een bedrag van om en bij de 8 miljoen euro neer te tellen. Daarmee zou Antoine Sibierski voor de vierde keer in de clubgeschiedenis een transfer van die omvang realiseren. De drie vorige keren draaiden echter uit op een teleurstelling.

Anderlecht betaalde eerder ongeveer 8 miljoen euro voor Nicolae Stanciu, Michel Vlap en Boubacar Sanneh. Alle drie moesten ze een belangrijke rol spelen, maar geen van hen groeide uit tot een geslaagde investering in het Lotto Park. Bij Stanciu liep het zelfs helemaal verkeerd: hij werd gehaald als absolute smaakmaker, maar kon zijn stevige transfersom nooit verantwoorden.

Garcia moet dus de vloek van de acht miljoen doorbreken. De Spanjaard speelde de voorbije twee seizoenen bij Gil Vicente en was daar een van de bepalende spelers. Hij kwam in 66 wedstrijden aan tien doelpunten en zes assists. Bovendien is hij polyvalent: vorig seizoen opereerde hij vooral als nummer acht, terwijl hij inmiddels hoger op het veld wordt uitgespeeld als nummer tien.

Timing en concurrentie vormen probleem

Toch zijn er redenen om voorzichtig te zijn. Garcia zou momenteel licht geblesseerd zijn en het is nog niet duidelijk hoe ernstig dat probleem is. Bovendien is de transfer nog niet volledig rond. Gil Vicente wilde zijn spelmaker eigenlijk niet laten vertrekken en Anderlecht moet dus een stevige financiële inspanning leveren om de Portugezen te overtuigen. Die vroegen zelfs 12 miljoen, maar Anderlecht wil daarin niet meegaan.

Ook sportief is zijn komst geen garantie op een basisplaats. Vítor Bruno beschikt centraal al over verschillende opties met Kana, Llansana, Degreef, Kalonji en Winkler. Garcia zal dus meteen moeten concurreren voor zijn plek.

Anderlecht heeft financiële ruimte, maar wil ook niet zot doen

Anderlecht kan zich de gok momenteel wel permitteren. De transfers van Nathan De Cat, Nathan Saliba en Keisuke Goto leverden deze zomer veel geld op, terwijl ook Luis Vázquez en César Huerta werden verkocht. Daarnaast kwam er met de transfer van Jan-Carlo Simić opnieuw een forse som binnen.



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Sibierski heeft daardoor de financiële ruimte om door te drukken. Maar met Garcia koopt Anderlecht niet zomaar een speler: het investeert opnieuw een bedrag dat in de clubgeschiedenis meerdere keren voor problemen heeft gezorgd. Dit keer zal de Spanjaard dus meteen moeten bewijzen dat hij die acht miljoen wél waard is.