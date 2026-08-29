Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden
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Antwerp moet een streep trekken door de komst van Nemanja Gudelj. De Great Old was geïnteresseerd in de 34-jarige Serviër, maar ziet de ervaren verdediger annex middenvelder uiteindelijk voor een andere optie kiezen. Volgens Fabrizio Romano staat Gudelj dicht bij een akkoord met Getafe.

Gudelj was transfervrij beschikbaar en vormde daardoor een interessante optie voor Antwerp, dat op zoek blijft naar ervaring en kwaliteit. Een transfer naar de Bosuil komt er echter niet. Vooral de financiële voorwaarden vormden een probleem, waardoor de Great Old niet kon doorpakken.

Gudelj blijft in Spanje

Volgens Romano bevinden de onderhandelingen tussen Gudelj en Getafe zich in de laatste fase. De Serviër zou daarmee zijn verblijf in Spanje voortzetten. Gudelj speelde de voorbije jaren voor Sevilla, waar hij uitgroeide tot een belangrijke kracht en in 2023 de Europa League won.

 

De polyvalente speler heeft bovendien een bijzonder rijk parcours achter de rug. Gudelj speelde eerder voor onder meer NAC Breda, Ajax, Tianjin Teda en Sporting CP, alvorens neer te strijken in Spanje. Hij verzamelde daarnaast 64 caps voor Servië.

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Loonvereisten Gudelj te hoog

Antwerp hoopte hem aan die indrukwekkende lijst toe te voegen, maar moet dus afhaken. De loonvereisten van Gudelj bleken een belangrijke hinderpaal in de gesprekken. Voor de Great Old betekent dat opnieuw een gemiste kans om een speler met een stevige internationale staat van dienst naar de Bosuil te halen.

Gudelj blijft dus in La Liga. Bij Getafe kan hij zijn ervaring opnieuw inzetten in een competitie die hij door zijn jaren bij Sevilla uitstekend kent. Voor Antwerp blijft de zoektocht naar versterking ondertussen verdergaan.

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