Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"
Foto: © photonews
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Union moest vorig weekend noodgedwongen toekijken. Door de Europese verplichtingen van STVV werd de wedstrijd tegen de Truienaars uitgesteld naar komende woensdag. Kamiel Van de Perre had persoonlijk liever gewoon gespeeld, maar beseft tegelijk dat de extra voorbereiding zijn voordelen heeft.

De vicekampioen kreeg zo wat meer tijd om bepaalde accenten te leggen. Dat kan goed van pas komen, want zondag wacht meteen de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Liever in het ritme

Het uitstel van de wedstrijd tegen STVV had alles te maken met de Europese kwalificaties van de Limburgers. Union zelf had wellicht liever nog een Europese voorronde extra gespeeld, want dat zou hebben betekend dat de Brusselaars nog in de running waren geweest voor de Champions League.

Van de Perre kijkt in Het Nieuwsblad echter vooral naar het sportieve voordeel van de extra rustperiode. "Persoonlijk vind ik het leuk om in het ritme te blijven, maar het is natuurlijk een moment waarop de coach bepaalde accenten kan leggen, makkelijker dan in een drukke periode wanneer we tijdens de week ook die Europese wedstrijden hadden."

De middenvelder heeft ondertussen dus lang genoeg moeten wachten op een nieuwe wedstrijd. En die volgende opdracht is meteen een bijzonder aantrekkelijke: de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Union heeft goede cijfers tegen paars-wit

Union kan alvast met vertrouwen naar de derby toeleven. Sinds de promotie naar de eerste klasse in 2021 wonnen de Brusselaars vijftien van hun twintig wedstrijden tegen Anderlecht, als we de bekerzege na verlengingen als overwinning meetellen. Van de Perre kijkt vooral uit naar de herstart voor eigen publiek.

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"Het is fijn om zo weer van start te gaan. Gelukkig kunnen we in eigen huis herbeginnen: we weten dat we hier heel sterk zijn. We weten ook dat we nog niet op ons best waren, dat er nog wat verbeterpunten waren. Daar zijn die twee weken heel handig voor geweest", aldus Van de Perre.

Veel beweging op de transfermarkt

Bij Union was er de voorbije weken bovendien heel wat beweging naast het veld. De transfermarkt blijft nog even open, maar verschillende sterkhouders hebben de Brusselse club ondertussen al verlaten.

Zo trokken onder meer Kjell Scherpen, Anan Khalaili, Promise David en Fedde Leysen naar het buitenland. Van de Perre koos zelf voor stabiliteit en verlengde zijn contract bij Union tot 2030. Ook Kevin Rodriguez en Kevin Mac Allister verlengden vandaag hun contract bij de Unionisten. 

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