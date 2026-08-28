Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
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Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren
Foto: © photonews
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KRC Genk spoelde de pijnlijke 4-4 op Antwerp vrijdag weg met een overtuigende zege tegen SK Beveren. Toch draaide de avond voor Noah Adedeji-Sternberg anders uit: bij zijn eerste speelminuten van het seizoen kreeg hij opnieuw een duidelijke reactie van de eigen aanhang.

KRC Genk beleefde vrijdag een bijzonder mooie avond tegen SK Beveren. De Limburgers konden na de 4-4 tegen Antwerp reageren met een klinkende 4-0-overwinning tegen de Waaslanders. Een terechte zege die veel deugd deed bij de groep.

Toch was er één speler die het veld met een zure nasmaak moest verlaten. Noah Adedeji-Sternberg mocht dit seizoen voor het eerst minuten maken met een invalbeurt. Toen hij het veld betrad werd hij uitgefloten door de thuisaanhang, net zoals in de voorbereiding al eens gebeurde.

"We helpen en pushen hem elke dag. In het begin floten ze hem uit, maar nadien begonnen ze toch te klappen, zag ik", vertelde doelpuntenmaker Josue Kongolo bij ons na afloop. "Dat vond ik heel mooi om te zien."

Ploegmaats nemen Adedeji-Sternberg in bescherming

Adedeji-Sternberg bereikte eerder deze zomer een persoonlijk akkoord met Club Brugge, achter de rug van zijn huidige club. Uiteindelijk volgde er geen transfer naar blauw-zwart maar wel een tijdelijke uitstap naar de B-kern. Nu is hij helemaal terug bij de groep, al zal de aanvaller zich wel opnieuw moeten bewijzen tegenover de supporters.

"Als groep proberen we hem te ondersteunen", vertelde verdediger Matte Smets bij ons. "Hij is een speler van onze ploeg en is vandaag met veel energie ingevallen. Ik denk dat hij zich opnieuw wil tonen, omdat hij voor deze club wil spelen."

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"Ik denk dat Noah er wel goed mee overweg kan. Dat toonde hij ook op het veld, hij stond er gewoon. We zullen nog mooie dingen van hem zien", besluit Smets. Nu blijft het nog maar de vraag of de supporters hem snel terug in de armen zullen sluiten.

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