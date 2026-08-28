Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

Niet alleen Kevin Rodriguez, maar ook Kevin Mac Allister heeft vandaag zijn contract bij de Brusselaars verlengd. De Argentijnse aanvoerder blijft zo nog jarenlang verbonden aan de bekerwinnaar.

Mac Allister tekende bij tot medio 2031. Dat is opvallend, want lange tijd leek het erop dat de verdediger deze zomer nog zou vertrekken. Uiteindelijk kwam er echter geen interessante piste uit een grote Europese competitie op tafel.

Toch geen transfer

Na drie seizoenen bij Union hoopte Mac Allister op een mooie volgende stap in zijn carrière. De Argentijn stond dan ook open voor een vertrek, maar concreet werd het nooit.

Omdat een transfer uitbleef, besloot de 28-jarige verdediger niet langer af te wachten. Hij zette zijn handtekening onder een nieuw contract en kiest daarmee resoluut voor een langer verblijf in Brussel.

Cher·ère·s Unionistes, Kevin Mac Allister a un message pour vous.



Beste Unionisten, Kevin Mac Allister heeft een boodschap voor jullie.



Dear Unionists, Kevin Mac Allister has a message for you. pic.twitter.com/zWlLooQChf — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 28, 2026

De Argentijn verlengde zijn contract met vier jaar en ligt daardoor vast tot medio 2031. Union verzekert zich zo opnieuw van de diensten van een van zijn absolute sterkhouders.



Lees ook... "Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting›

Snel uitgegroeid tot sterkhouder

Mac Allister streek in de zomer van 2023 neer in België en had niet veel tijd nodig om zich in de kijker te spelen. De verdediger groeide in korte tijd uit tot een belangrijke pion binnen het elftal van Union.

Inmiddels kwam hij al 146 keer in actie voor de Brusselaars. In die periode verzamelde hij ook de nodige prijzen, waaronder twee bekers en de landstitel.

Kevin is trouwens de broer van Liverpool-speler Alexis Mac Allister. Afgelopen zomer was er sprake van dat beide broers samen met de Argentijnse selectie naar het WK zouden afreizen. Uiteindelijk werd enkel Alexis geselecteerd, die met Argentinië de finale tegen Spanje verloor.