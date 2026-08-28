Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

Robbie Maes, voetbaljournalist
| Reageer
Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar
Foto: Royale Union Saint-Gilloise
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Niet alleen Kevin Rodriguez, maar ook Kevin Mac Allister heeft vandaag zijn contract bij de Brusselaars verlengd. De Argentijnse aanvoerder blijft zo nog jarenlang verbonden aan de bekerwinnaar.

Mac Allister tekende bij tot medio 2031. Dat is opvallend, want lange tijd leek het erop dat de verdediger deze zomer nog zou vertrekken. Uiteindelijk kwam er echter geen interessante piste uit een grote Europese competitie op tafel.

Toch geen transfer

Na drie seizoenen bij Union hoopte Mac Allister op een mooie volgende stap in zijn carrière. De Argentijn stond dan ook open voor een vertrek, maar concreet werd het nooit.

Omdat een transfer uitbleef, besloot de 28-jarige verdediger niet langer af te wachten. Hij zette zijn handtekening onder een nieuw contract en kiest daarmee resoluut voor een langer verblijf in Brussel.

De Argentijn verlengde zijn contract met vier jaar en ligt daardoor vast tot medio 2031. Union verzekert zich zo opnieuw van de diensten van een van zijn absolute sterkhouders.

Lees ook... "Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

Snel uitgegroeid tot sterkhouder

Mac Allister streek in de zomer van 2023 neer in België en had niet veel tijd nodig om zich in de kijker te spelen. De verdediger groeide in korte tijd uit tot een belangrijke pion binnen het elftal van Union.

Inmiddels kwam hij al 146 keer in actie voor de Brusselaars. In die periode verzamelde hij ook de nodige prijzen, waaronder twee bekers en de landstitel.

Kevin is trouwens de broer van Liverpool-speler Alexis Mac Allister. Afgelopen zomer was er sprake van dat beide broers samen met de Argentijnse selectie naar het WK zouden afreizen. Uiteindelijk werd enkel Alexis geselecteerd, die met Argentinië de finale tegen Spanje verloor.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Liverpool FC - Nottingham Forest live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (29/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Liverpool FC
Kevin Mac Allister

Meer nieuws

"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

17:30
Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

19:00
Anderlecht en Union kennen hun Europa League-tegenstanders, Nathan De Cat keert terug naar het Lotto Park

Anderlecht en Union kennen hun Europa League-tegenstanders, Nathan De Cat keert terug naar het Lotto Park

13:33
10
LIVE: Geen verrassingen bij Genk na ineenstorting op Antwerp, deze elf bij Beveren Live

LIVE: Geen verrassingen bij Genk na ineenstorting op Antwerp, deze elf bij Beveren

19:40
Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder

Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder

18:30
Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

19:40
Niet-selectie voor WK kwam héél hard aan bij Rode Duivel: "Dit is een smet op mijn carrière"

Niet-selectie voor WK kwam héél hard aan bij Rode Duivel: "Dit is een smet op mijn carrière"

12:00
17
Opvallend: Union SG gaat miljoenen betalen voor voormalige Club Brugge-speler

Opvallend: Union SG gaat miljoenen betalen voor voormalige Club Brugge-speler

16:30
7
Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

18:00
9
Van vaste basisplaats naar de zijlijn: talentvol Belgisch woelwater bracht zichzelf in de problemen

Van vaste basisplaats naar de zijlijn: talentvol Belgisch woelwater bracht zichzelf in de problemen

11:00
3
17-jarige Noa Ojea maakt indruk bij Anderlecht: “In Berlijn noemen we hem een kicker”

17-jarige Noa Ojea maakt indruk bij Anderlecht: “In Berlijn noemen we hem een kicker”

09:00
7
Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

17:00
14
Genk-coach Jess Thorup heeft duidelijke boodschap voor de fans: "Zoals echte supporters dat doen"

Genk-coach Jess Thorup heeft duidelijke boodschap voor de fans: "Zoals echte supporters dat doen"

16:00
Kapitein Coosemans benoemt grote verandering bij Anderlecht Reactie

Kapitein Coosemans benoemt grote verandering bij Anderlecht

07:30
6
Anderlecht zal nog transfer moeten doen: deze speler dringt aan op transfer

Anderlecht zal nog transfer moeten doen: deze speler dringt aan op transfer

10:30
3
Transfer in stroomversnelling? Genk-sterkhouder El Ouahdi heeft beslissing genomen

Transfer in stroomversnelling? Genk-sterkhouder El Ouahdi heeft beslissing genomen

15:00
3
12 miljoen euro ligt op tafel in nieuw transferdossier van Anderlecht

12 miljoen euro ligt op tafel in nieuw transferdossier van Anderlecht

13:30
8
Rode Duivel Arthur Theate staat plots voor heel verrassende transfer

Rode Duivel Arthur Theate staat plots voor heel verrassende transfer

15:30
Vitor Bruno werpt met bloemetjes naar... andere Anderlecht-coaches: "Ik heb heel mijn staf geroepen"

Vitor Bruno werpt met bloemetjes naar... andere Anderlecht-coaches: "Ik heb heel mijn staf geroepen"

23:27
4
Ajax komt naar Stayen: dit zijn de Conference League-tegenstanders van STVV en Gent

Ajax komt naar Stayen: dit zijn de Conference League-tegenstanders van STVV en Gent

13:58
9
Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League

Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League

22:21
Slecht nieuws voor Mike Penders bij Chelsea

Slecht nieuws voor Mike Penders bij Chelsea

12:50
10
LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten

LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten

11:14
Nog een Rode Duivel op weg naar toptransfer: het is van moeten

Nog een Rode Duivel op weg naar toptransfer: het is van moeten

11:30
4
Anderlecht, Union SG, STVV én Gent kennen mogelijke tegenstanders

Anderlecht, Union SG, STVV én Gent kennen mogelijke tegenstanders

06:00
4
Union heeft nieuwe transfer beet: "Dit was mijn laatste match voor de club"

Union heeft nieuwe transfer beet: "Dit was mijn laatste match voor de club"

08:13
2
AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank”

AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank”

10:00
13
LIVE - Speeldag 4 JPL: Bruno Godeau gelooft er nog in met Beveren

LIVE - Speeldag 4 JPL: Bruno Godeau gelooft er nog in met Beveren

08:45
10
Rode Duivel haalt zwaar uit: "Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat"

Rode Duivel haalt zwaar uit: "Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat"

09:30
1
Waarom Club Brugge deze zomer geen uitverkoop hield: Verhaeghe legt strategie uit

Waarom Club Brugge deze zomer geen uitverkoop hield: Verhaeghe legt strategie uit

08:30
3
Club Brugge kan alleen maar blij zijn met Italiaans nieuws over Tresoldi: Nóg meer waard

Club Brugge kan alleen maar blij zijn met Italiaans nieuws over Tresoldi: Nóg meer waard

08:00
10
Limburgse revival? STVV, Genk en Lommel doen iets wat deze eeuw nog niet gebeurde

Limburgse revival? STVV, Genk en Lommel doen iets wat deze eeuw nog niet gebeurde

07:00
RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

21:20
13
DONE DEAL: Essevee haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

DONE DEAL: Essevee haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

23:30
Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal

Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal

22:58
Matias Fernandez-Pardo tot het einde van de zomermercato uit de selectie van LOSC gezet

Matias Fernandez-Pardo tot het einde van de zomermercato uit de selectie van LOSC gezet

23:05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 20:45 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 29/08 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 29/08 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL dbr1609 dbr1609 over Dit zijn de loodzware tegenstanders in de Champions League Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee' FC BRUGES FC BRUGES over RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst? Vital Verheyen Vital Verheyen over Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank” De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over DONE DEAL: Antwerp slaat stevige slag en heeft gedroomde speler beet TatstOn TatstOn over Opvallend: Union SG gaat miljoenen betalen voor voormalige Club Brugge-speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved