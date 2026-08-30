Real Madrid raast door onder José Mourinho, ook Man United wint met sterke Lammens

Real Madrid staat er onder José Mourinho. Die voorzichtige conclusie kunnen we trekken na drie speeldagen in LaLiga. Terwijl de Koninklijke gemakkelijk Málaga versloeg, legde Manchester United Ipswich Town over de knie in de Premier League.

Real blijft doorrazen onder José Mourinho

Heel wat ogen in de voetbalwereld waren de voorbije weken op Real Madrid gericht. Oude bekende José Mourinho werd binnengehaald om de trein van de Madrilenen opnieuw op de rails te zetten. De Portugees lijkt voorlopig te slagen in zijn opzet.

Na een nipte en late zege bij Espanyol en een vlotte driepunter thuis tegen Real Sociedad ontving de Koninklijke zondag Málaga. De promovendus had in zijn eerste twee wedstrijden één punt gesprokkeld en zakte met een klein hartje af naar Bernabéu. En terecht.

Een uitstekende eerste helft in de Spaanse hoofdstad

Real – met Thibaut Courtois in doel – voetbalde voor de rust uitstekend en bezorgde zichzelf een eenvoudige tweede helft. Jude Bellingham opende de score met een schitterende individuele actie, waarna Alfonso Herrero de bal niet veel later in eigen doel werkte. Ook Kylian Mbappé pikte op het halfuur zijn goaltje mee: 3-0. Dat was meteen ook de ruststand.

Real drukte na de pauze niet echt door, waardoor de score niet opliep. Arda Güler zorgde in de extra tijd wel nog voor de 4-0. Los Merengues beleven zo geslaagde eerste weken onder José Mourinho.





De Real-achterban droomt luidop

De Portugees was de favoriet van voorzitter Florentino Pérez om de boel recht te trekken en voorlopig blijkt die keuze een schot in de roos. Al moet het gezegd: Real werd nog niet echt getest dit seizoen.

De start is echter veelbelovend en doet de veeleisende achterban van Real meteen dromen. Vooral een nieuwe Champions League-triomf staat hoog op het verlanglijstje. Die trofee kon Mourinho niet winnen in zijn eerste ambstermijn in de Spaanse hoofdstad.

Samen met FC Barcelona is Real de enige ploeg die nog het maximum van de punten heeft in Spanje. De Catalanen komen maandagavond in actie tegen Ray Vallecano en kunnen zich naast Real op kop hijsen.

Manchester United klopt Ipswich Town in de Premier League

In de Premier League deed ook Manchester United wat het moest doen. De Red Devils namen het thuis op tegen Ipswich Town en hadden het in de eerste helft niet onder de markt. Leif Davis zette de bezoekers net voor het halfuur zowaar op voorsprong. Daarvoor had Senne Lammens al uitgepakt met twee knappe reddingen. Ook Youri Tielemans startte in de basis. De middenvelder speelde de hele wedstrijd.

Bruno Fernandes wilde niet gaan rusten met een achterstand en scoorde net voor de pauze de 1-1. Dat was het sein voor United om na de rust door te drukken. Een owngoal van Jacob Greaves bracht United op voorsprong en was het aperitiefhapje voor een hattrick van Fernandes. Bryan Mbeumo (5-1) en Chuba Akpom (5-2) zorgden voor de spectaculaire eindstand.

United telt af naar de Manchester Derby

United reageert zo uitstekend na de teleurstellende nederlaag tegen Hull City op de openingsspeeldag (2-0). Op speeldag drie trekken de Mancunians naar Everton. Daarna wacht thuis de Manchester Derby tegen City. De fans tellen af.