Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel
Foto: © photonews
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Vorige week had Ivan Leko al stevige kritiek geuit op wat zijn ploeg liet zien in de Brugse derby liet zien. En tegen KAA Gent was het andermaal hetzelfde volgens de T1. "Ik heb nooit een sympathieke ploeg gehad", was hij zeer streng voor zijn troepen.

"Je moet vuur en elektriciteit hebben om meer te scoren. Begrijp me niet verkeerd: dit was een verdiende zege, maar het is niet mijn voetbal." Dat waren de woorden van Ivan Leko na de zege in de Brugse derby tegen Cercle Brugge.

De coach was toen al opvallend streng voor zijn troepen. Een weekje later herhaalde hij de boodschap nog een keertje, nu na een nederlaag op bezoek bij KAA Gent. Volgens Leko waren zijn spelers gewoon te braaf en te sympathiek.

Het spel van Club Brugge is te sympathiek volgens Ivan Leko

"Het echte Club Brugge zien we pas in september", had hij vorige week al aangegeven. September zal er echter snel zijn. En er is nog werk aan de winkel, beseft de coach. "We speelden om er goed uit te zien, ik hou ervan, maar we speelden niet om te winnen, de grinta om te scoren ontbrak een beetje. We hadden 70 procent balbezit, maar geen geluk."

"Zij speelden naar hun kwaliteiten en verborgen hun zwaktes. Het is een verdiende overwinning voor hen. Het is net zoals tegen Cercle Brugge het verkeerde voetbal van ons, balbezit is niet alles. Misschien was het te mooi. We moeten spelen om te scoren, niet voor controle of voor balbezit. Power en snelheid zijn belangrijk in het Belgisch voetbal."

Wat zijn de ingrediënten om te winnen?

"Ons voetbal is goed en kan goed zijn, want we drukken hen weg, maar we moeten dan in de grote rechthoek raken. We moeten daar extra voor werken. We weten in België hoe het moet gebeuren. Op deze manier win je geen wedstrijden", was Leko kristalhelder op zijn persconferentie in Gent.

Ook Marc Degryse had veel kritiek op Club Brugge en met name hun middenveldspel. "Mijn teams waren nooit sympathiek en nu heb ik een sympathiek team. Zo’n naïef spel? Dat gaat in de Champions League niet lukken. Ik miste de gelukzaligheid om tackles te doen en achteruit te lopen. Zo win je niet in het Belgisch voetbal."

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