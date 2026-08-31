Marc Degryse is héél kritisch voor Club Brugge en viseert één speler

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Marc Degryse is héél kritisch voor Club Brugge en viseert één speler
Foto: © photonews
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Club Brugge is in het zelfde bedje ziek als vorig seizoen. En deze keer hebben ze bij blauw-zwart geen play-offs om het goed te maken. En dus beseft Ivan Leko maar al te goed dat hij het snel(ler) zal moeten laten keren bij de Bruggelingen om het niveau te halen waar ze mogen op hopen.

Ivan Leko was de voorbije weken al meermaals kritisch op wat zijn team liet zien. En hij zal vermoedelijk ook de komende weken en maanden nog verschillende keren op die hamer slaan. Club Brugge mag zijn start niet missen en als er ook nog Champions League aankomt zullen ze op dat gebied helemaal klaar moeten zijn.

Zonder de play-offs dit jaar zijn er ook maar 34 wedstrijden en 102 punten te verdienen. Geen halvering van de punten, en dus ook veel minder kansen om punten te laten liggen. En dan moet er meer inspiratie zijn in de ploeg.

Marc Degryse is kritisch voor wat Club Brugge liet zien

Dat beseft de coach, maar dat zien ook de analisten. Marc Degryse is dan ook streng in Het Laatste Nieuws: "Club Brugge speelde een wedstrijd die we vorig seizoen zo vaak van hen gezien hebben. Ongeïnspireerd, weliswaar dominant voetbal maar zonder de nood om te scoren."

Deze nederlaag mag voor Degryse alvast een eerste waarschuwing zijn. De analist weet dat Ivan Leko stevig zal uithalen in de kleedkamer, want het mag simpelweg niet (te vaak) meer gebeuren. Het moet allemaal toch wat meer zijn.

Freddie Potts doet Marc Degryse op zijn honger zitten

"Het middenveld met Vanaken, Potts en Vetlesen speelde het balletje leuk rond, maar er zat geen grinta en vooral geen intensiteit in het voetbal van Club. Met name bij Freddie Potts blijf ik op mijn honger. Je ziet dat hij kan voetballen, en je moet die jongen tijd geven, maar het mag best iets meer zijn."

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Degryse maakte de vergelijking en gaf de kritiek die ook al te vaak op Axel Witsel gegeven werd: vooral breed en achteruit voetballen. De lat zal (snel) omhoog moeten, weet ook Marc Degryse. De Champions League komt er stilaan aan.

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