KV Mechelen moet opletten met Benito Raman: "Hoop dat dit voorval niet blijft hangen"

KV Mechelen blijft voorlopig met meer vragen dan antwoorden achter. Na het 2-2-gelijkspel tegen La Louvière staat Malinwa op amper twee punten uit de laatste vier wedstrijden. Maar minstens even opvallend als het nieuwe puntenverlies was wat er vooraan gebeurde: Benito Raman begon op de bank.

Trainer Frederik Vanderbiest koos voor Keano Vanrafelghem als diepe spits en liet de ervaren Raman toekijken. Een opvallende beslissing, zeker omdat Mechelen momenteel niet bepaald overloopt van aanvallende weelde. En Raman is nu eenmaal het type speler dat wedstrijden kan openbreken.

"Vanrafelghem speelde wel een goede wedstrijd", vertelt analist Patrick Goots in de Gazet van Antwerpen. Toch draait het verhaal volgens hem niet alleen om de prestaties van Vanrafelghem, maar vooral om de positie waarin Raman zich momenteel bevindt.

Raman ligt onder een vergrootglas

De aanvaller zorgde eerder al voor beroering door na een wedstrijd kritisch te zijn over enkele ploegmaats. Vanderbiest kon daar volgens Goots niet mee lachen. "Hij zei onder meer dat als je zelf niet top speelt, je anderen niet moet afvallen, maar een man met ervaring mag zoiets wel zeggen, vind ik."

Daarmee raakt Goots meteen aan het delicate evenwicht rond Raman. Een ervaren speler die zijn mond opendoet, kan voor een trainer lastig zijn. Tegelijk heeft een ploeg in moeilijkheden net nood aan spelers die verantwoordelijkheid durven nemen.

"Leiders moeten, ook na een mindere wedstrijd, durven zeggen waar het op staat, en niet gaan lopen. Ik hoop oprecht dat dit voorval tussen speler en trainer niet blijft hangen. Als een van de twee wat koppig doet, dan is Mechelen op een gegeven moment Raman kwijt."





En daar zou Goots bijzonder veel spijt van hebben. Want zelfs wanneer Raman niet in de basis staat, blijft zijn profiel volgens de analist bijzonder nuttig voor geel-rood.

KV mist Raman

Waarom? "Sowieso. Boersma keert nu wel stilaan terug, maar een spits als Raman heeft iedere trainer graag. Als basisspeler of invaller, je kunt er altijd mee aan de slag."

Dat is misschien wel de essentie van de hele situatie. Raman hoeft niet elke wedstrijd negentig minuten te spelen om belangrijk te zijn. Zijn ervaring, karakter en neus voor doelpunten maken hem tot een speler die je liever aan je zijde hebt dan tegenover je.

Nog één jaar contract

Raman heeft nog één jaar contract Achter de Kazerne. In 68 wedstrijden voor Malinwa vond hij 18 keer de weg naar het doel.

De vraag is dan ook niet alleen waarom Raman tegen La Louvière op de bank begon, maar vooral hoe de relatie tussen speler en trainer de komende weken evolueert. Want met twee op twaalf kan Mechelen zich weinig extra problemen veroorloven.