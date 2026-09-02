Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge staat op het punt om een nieuwe Colombiaanse aanvaller vast te leggen. De 18-jarige Kevin Angulo maakt de overstap van América de Cali en zal in eerste instantie worden ondergebracht bij Club NXT. De transfer bevindt zich in de afrondende fase.

Angulo heeft inmiddels afscheid genomen van zijn ploegmaats in Colombia en wordt in Brugge verwacht voor zijn medische testen. Als die zonder problemen verlopen, kan hij zijn contract bij blauw-zwart ondertekenen. Club Brugge haalt de jonge aanvaller op huurbasis binnen. In de overeenkomst wordt bovendien een aankoopoptie opgenomen.

Nieuwe aanvallende optie voor NXT

Angulo is afkomstig uit de opleiding van América de Cali en maakte op jonge leeftijd zijn debuut voor de Colombiaanse club. Hij wordt beschouwd als een talent voor de toekomst en krijgt bij Club NXT de kans om zich aan te passen aan het Europese voetbal.

De komst van Angulo past in de strategie van Club Brugge om jonge talenten vroegtijdig aan te trekken en hen via NXT klaar te stomen voor het hoogste niveau. De Bruggelingen nemen daarbij weinig risico: ze huren de speler eerst en behouden dankzij de aankoopoptie de mogelijkheid om hem definitief over te nemen wanneer hij in België overtuigt.

Tijd om zich te ontwikkelen

Voor Angulo betekent de transfer zijn eerste avontuur buiten Colombia. De 18-jarige aanvaller krijgt in Brugge de tijd om zich verder te ontwikkelen en zal daarbij moeten concurreren met de andere jonge aanvallers binnen de opleiding. Als hij snel zijn draai vindt, kan hij op termijn mogelijk de stap richting de A-kern zetten.