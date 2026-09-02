OFFICIEEL: Anderlecht haalt broodnodige centrale verdediger (mét de nodige adelbrieven) op bij RC Strasbourg

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 3 reacties
OFFICIEEL: Anderlecht haalt broodnodige centrale verdediger (mét de nodige adelbrieven) op bij RC Strasbourg
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht heeft de broodnodige defensieve versterking beet. De Belgische recordkampioen huurt Andrew Omobamidele van RC Strasbourg. De 24-jarige Ier moet Vitor Bruno extra opties geven in het hart van de verdediging.

RSC Anderlecht maakt vanavond de komst van Andrew Omobamidele wereldkundig. De Belgische recordkampioen huurt de 24-jarige Ier tot het einde van het seizoen van RC Strasbourg. 

En die versterking is broodnodig. Antoine Sibierski haalde met Giulian Biancone en Léo Pétrot al twee nieuwe centrale verdedigers naar het Lotto Park. 

Maar verder gaapte er... een leegte. Lucas Hey - de verdediger ligt overigens in de lappenmand - heeft geen toekomst meer bij paars-wit, terwijl Marco Kana door Vitor Bruno werd doorgeschoven naar het middenveld. 

De komst van Omobamidele geeft de Portugese coach niet alleen meer mogelijkheden, maar de tienvoudig Iers international zorgt er eveneens voor dat er een back-upplan is. Waarmee we niét willen zeggen dat hij als invaller naar Brussel zal komen. 

Ervaring in Premier League én transfersom van méér dan tien miljoen euro

Omobamidele speelt sinds januari 2025 bij Strasbourg. De verdediger heeft een contract tot medio 2029 bij de club uit de Franse Elzas. 

De Ier doorliep de jeugdreeksen bij het plaatselijke Leixlip United en Norwich City. Met Nottingham Forest deed hij ervaring op in de Premier League. De Fransen legden destijds iets meer dan tien miljoen euro op tafel om hem naar de Ligue 1 te halen.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Strasbourg
Andrew Omobamidele

Meer nieuws

LIVE: Union blikt STVV in op Stayen! Live

LIVE: Union blikt STVV in op Stayen!

21:53
Voormalige aanvoerder van Standard keert terug: La Louvière, STVV én OH Leuven vechten om handtekening

Voormalige aanvoerder van Standard keert terug: La Louvière, STVV én OH Leuven vechten om handtekening

21:00
Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder'

Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder'

20:00
19
De cijfers achter het vertrek van Romelu Lukaku zeggen één ding: Napoli blijft met gigantische kater achter

De cijfers achter het vertrek van Romelu Lukaku zeggen één ding: Napoli blijft met gigantische kater achter

20:40
Vitor Bruno bespreekt zijn nieuwste aanwinsten en... mogelijk nog twee op komst

Vitor Bruno bespreekt zijn nieuwste aanwinsten en... mogelijk nog twee op komst

19:00
6
530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen

530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen

21:30
1
En opeens is een voormalige Golden Boy helemaal gratis en voor niets op te pikken. Wie durft de gok te wagen?

En opeens is een voormalige Golden Boy helemaal gratis en voor niets op te pikken. Wie durft de gok te wagen?

20:20
'Leander Dendoncker heeft een nieuwe club en maakt een keuze die niemand had zien aankomen'

'Leander Dendoncker heeft een nieuwe club en maakt een keuze die niemand had zien aankomen'

19:40
2
Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten

Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten

18:30
1
ONTHULD: Barça kaapte transfer van Rodri naar Real Madrid, maar... de realiteit vertelt een ander verhaal

ONTHULD: Barça kaapte transfer van Rodri naar Real Madrid, maar... de realiteit vertelt een ander verhaal

19:20
Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

14:00
8
Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer

Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer

17:53
13
Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

17:30
Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

15:22
6
OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

16:30
Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

16:00
5
Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

16:14
9
OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

17:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

14:14
27
UPDATE: Ondanks terugkeer Brughmans naar Genk: Limburgers hebben akkoord met nieuwe doelman

UPDATE: Ondanks terugkeer Brughmans naar Genk: Limburgers hebben akkoord met nieuwe doelman

16:19
9
Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

15:00
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

15:29
4
Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

15:10
UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

15:12
3
Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

12:30
1
OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

14:20
2
Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

12:00
Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

13:44
4
In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf? Analyse

In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf?

13:30
1
Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

14:00
LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

12:20
OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

12:40
De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

13:00
1
Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

11:01
8
📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

11:30
12
📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

10:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder' Sv1978 Sv1978 over Anderlecht gaat helemaal los: deze vijf miljoenendeals heeft Sibierski op het oog seaside seaside over OFFICIEEL: Anderlecht haalt broodnodige centrale verdediger (mét de nodige adelbrieven) op bij RC Strasbourg Gregorius Gantoisius Gregorius Gantoisius over Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen MALYNWA MALYNWA over 530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen JVD002 JVD002 over Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer Blackadder Blackadder over STVV - Union SG: 0-3 Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over 'Leander Dendoncker heeft een nieuwe club en maakt een keuze die niemand had zien aankomen' Swakken Swakken over OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton FCB vo altijd FCB vo altijd over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved