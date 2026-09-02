OFFICIEEL: Anderlecht haalt broodnodige centrale verdediger (mét de nodige adelbrieven) op bij RC Strasbourg

RSC Anderlecht heeft de broodnodige defensieve versterking beet. De Belgische recordkampioen huurt Andrew Omobamidele van RC Strasbourg. De 24-jarige Ier moet Vitor Bruno extra opties geven in het hart van de verdediging.

RSC Anderlecht maakt vanavond de komst van Andrew Omobamidele wereldkundig. De Belgische recordkampioen huurt de 24-jarige Ier tot het einde van het seizoen van RC Strasbourg.

En die versterking is broodnodig. Antoine Sibierski haalde met Giulian Biancone en Léo Pétrot al twee nieuwe centrale verdedigers naar het Lotto Park.

Andrew to Anderlecht. 🟣⚪



The Irish defender Omobamidele joins RSC Anderlecht on loan from RC Strasbourg Alsace until the end of the season. More info on https://t.co/L5MstKvRlI pic.twitter.com/1hNMsVeZNI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 2, 2026

Maar verder gaapte er... een leegte. Lucas Hey - de verdediger ligt overigens in de lappenmand - heeft geen toekomst meer bij paars-wit, terwijl Marco Kana door Vitor Bruno werd doorgeschoven naar het middenveld.

De komst van Omobamidele geeft de Portugese coach niet alleen meer mogelijkheden, maar de tienvoudig Iers international zorgt er eveneens voor dat er een back-upplan is. Waarmee we niét willen zeggen dat hij als invaller naar Brussel zal komen.





Ervaring in Premier League én transfersom van méér dan tien miljoen euro

Omobamidele speelt sinds januari 2025 bij Strasbourg. De verdediger heeft een contract tot medio 2029 bij de club uit de Franse Elzas.

De Ier doorliep de jeugdreeksen bij het plaatselijke Leixlip United en Norwich City. Met Nottingham Forest deed hij ervaring op in de Premier League. De Fransen legden destijds iets meer dan tien miljoen euro op tafel om hem naar de Ligue 1 te halen.