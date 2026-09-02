OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger
Foto: © photonews
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Lovro Goliç verlaat KV Mechelen tijdelijk. De 20-jarige centrale verdediger wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Helmond Sport. Bij de Nederlandse club moet hij vooral de speelminuten verzamelen die hij bij Malinwa voorlopig moeilijk kan krijgen.

De Sloveen kwam vorig jaar over van AS Roma en sloot meteen aan bij de A-kern van KV Mechelen. Door de stevige concurrentie centraal achterin bleef een doorbraak bij de eerste ploeg voorlopig uit. Goliç kreeg wel wedstrijdritme bij Jong KV Mechelen.

KV Mechelen bevestigt op de clubwebsite dat er geen definitief afscheid komt. Goliç blijft onder contract tot juni 2029 en trekt enkel op huurbasis naar Helmond Sport. Volgens Transfermarkt wordt zijn huidige marktwaarde op 300.000 euro geschat.

Speelminuten zoeken in Nederland

Bij Jong KV Mechelen kwam Goliç tot dusver tien keer in actie. Daarin maakte de centrale verdediger één doelpunt en leverde hij ook één assist af. Minuten bij de eerste ploeg zaten er afgelopen seizoen echter niet in.

In Helmond komt hij bovendien enkele bekende gezichten tegen. Mauro Lennaerts en Wassim Lantaki maakten eerder al dezelfde overstap. De uitleenbeurt van Goliç is zo een nieuwe concrete stap binnen de samenwerking tussen KV Mechelen en de Nederlandse zusterclub. Voor de jonge Sloveen ligt de nadruk de komende maanden volledig op spelen en verdere ervaring opdoen.

Caluwé gelooft in potentieel Goliç

Sportief directeur Tom Caluwé maakt duidelijk dat KV Mechelen nog altijd vertrouwen heeft in de verdediger. “Lovro is een jongen met veel potentieel”, klinkt het. Volgens Caluwé is het nu vooral noodzakelijk dat hij zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen. Daarom noemt de sportief directeur de tijdelijke overstap naar Helmond Sport een “cruciale volgende stap” in zijn ontwikkeling.

Goliç krijgt in Nederland zo de mogelijkheid om zich op seniorenniveau verder te tonen. Daarna keert hij in principe terug naar Mechelen, waar zijn langlopende contract duidelijk maakt dat de club hem ook op langere termijn nog niet heeft afgeschreven. Bij Malinwa zijn ze in ieder geval benieuwd naar het vervolg.

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