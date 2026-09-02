Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

Wout Faes leek deze zomer eindelijk een uitweg gevonden te hebben bij Leicester City. De Belgische verdediger had geen toekomst meer bij de Engelse club, die inmiddels zelfs is afgezakt naar de League One. West Ham United leek bereid om hem opnieuw naar de Premier League te halen, maar die transfer viel op het laatste moment stil.

Leicester ging vervolgens opvallend ver om van zijn verdediger af te raken: Faes werd zelfs aangeboden bij OH Leuven. Dat vertelt veel over de situatie waarin de 28-jarige verdediger momenteel zit.

Van Premier League naar de derde klasse

Faes zit al sinds 2022 bij Leicester City. De club haalde hem destijds voor ongeveer 17 miljoen euro weg bij Stade de Reims, nadat hij zich in Frankrijk had opgewerkt tot een betrouwbare verdediger. Bij Leicester werd hij vervolgens een vaste waarde in de Premier League.

Hij speelde uiteindelijk 65 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau en kwam ook 58 keer uit in de Championship. Bovendien verzamelde hij intussen 28 caps voor de Rode Duivels.

Zijn traject leek dus dat van een verdediger die zich definitief op het hoogste niveau had gevestigd. Alleen veranderde Leicester de voorbije jaren volledig van gedaante.

De Foxes degradeerden eerst uit de Premier League en vervolgens zelfs uit de Championship. Sinds deze zomer speelt Leicester in League One, het derde niveau van het Engelse voetbal. Voor Faes is dat een bijzonder pijnlijke sportieve terugval.





Leicester wil vooral van zijn loon af

De club had bovendien al langer aangegeven dat een vertrek van Faes wenselijk was. Ook de speler zelf stond open voor een nieuwe uitdaging. Dat bevestigde Faes eerder dit jaar zelf: tijdens de zomer van 2025 was er volgens hem langs beide kanten de wens om uit elkaar te gaan, maar een transfer kwam er toen niet.

In januari volgde nog een tijdelijke oplossing. Leicester stuurde Faes naar AS Monaco, waar hij opnieuw Ligue 1-voetbal speelde. De Monegasken hadden aanvankelijk zelfs een aankoopoptie, maar besloten die uiteindelijk niet te lichten. Monaco bevestigde eind juni dat Faes samen met enkele andere huurspelers zou terugkeren naar zijn moederclub.

Daarmee zat Leicester opnieuw met hetzelfde probleem: een ervaren international met een stevig contract, maar zonder sportief toekomstperspectief.

West Ham leek de reddingsboei

Deze zomer leek er dan toch een oplossing te komen. West Ham United toonde interesse in Faes en er werd zelfs gesproken over een akkoord en een driejarig contract. De stap zou voor de verdediger bijzonder logisch zijn geweest: terug naar de Premier League én weg bij Leicester.

Maar precies daar liep het mis. Terwijl eerder werd gemeld dat West Ham en Leicester een overeenkomst naderden, kwam er later vanuit de entourage rond de Engelse club het signaal dat de transfer helemaal niet zo ver stond als aanvankelijk werd aangenomen. De onderhandelingen zakten daardoor weg en een deal kwam er niet.

Voor Faes was dat een stevige tegenvaller. Voor Leicester betekende het dat de club opnieuw met zijn dossier bleef zitten.

Zelfs OH Leuven kreeg Faes voorgeschoteld

En toen werd het helemaal opvallend. Leicester bood Faes volgens Het Nieuwsblad vervolgens aan bij OH Leuven. De Belgische club had defensieve versterking kunnen gebruiken en een Rode Duivel met Premier League-ervaring zou op sportief vlak uiteraard interessant zijn.

Er waren echter verschillende problemen. Faes zelf zou het in geen honderd jaar zien zitten hebben en OHL kan zijn loon ook niet betalen, zelfs geen deel ervan.

Faes verdient bij Leicester nog altijd op een niveau dat hij tijdens zijn Premier League-periode heeft opgebouwd. Leicester zou daarom bereid zijn geweest om hem uit te lenen, maar verwachtte dat OHL een aanzienlijk deel van zijn loon zou overnemen.

Voor Leuven was dat financieel geen optie. De club is bezig met een veel strakker financieel beleid en kan zich niet veroorloven om een speler miljoenen te betalen. Nieuwe transfers worden aan een heel ander salarisniveau aangetrokken. Zelfs wanneer Leicester een groot deel van het loon voor zijn rekening zou nemen, bleef het Leuvense aandeel te hoog. Een transfer naar OHL sprong daardoor nooit echt van de grond.

Een vreemde situatie voor een international

Het contrast kan nauwelijks groter zijn. Nog niet zo lang geleden stond Faes tegenover de beste aanvallers van Engeland en speelde hij op een WK en een EK met België. Vandaag moet hij bij Leicester rekening houden met een toekomst in de League One en wordt hij op de transfermarkt aangeboden om zijn club van zijn contractlast te verlossen.

Toch is zijn verhaal niet dat van een speler die plots niet meer kan voetballen. Monaco zag begin dit jaar nog voldoende kwaliteiten om hem binnen te halen en omschreef hem als een verdediger die ervaring, maturiteit, agressiviteit en kwaliteiten aan de bal kon brengen.

Het probleem is vooral de combinatie van zijn sportieve situatie en zijn loon. Leicester wil naar een andere financiële realiteit, terwijl Faes nog altijd een contract heeft dat past bij de club en speler van enkele jaren geleden.

En dus zoekt de verdediger, op enkele dagen van het einde van de transferperiode, naar een nieuwe bestemming.