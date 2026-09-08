Rik De Mil wil nog iets heel duidelijk maken over Christian Burgess: "Dat is niet waar"

Rik De Mil heeft gereageerd op het verhaal dat hij aanvankelijk niet overtuigd zou zijn geweest van de komst van Christian Burgess naar KAA Gent. Volgens de Gent-trainer klopt daar niets van. Hij wilde voor de transfer vooral één ding zeker weten: of de ervaren verdediger nog genoeg honger had om opnieuw voluit voor een nieuw project te gaan.

Burgess maakte deze zomer de overstap van Union SG naar Gent. De 34-jarige Engelsman kwam met een stevige staat van dienst naar de Planet Group Arena. Bij Union verzamelde hij 262 wedstrijden en pakte hij prijzen, waardoor De Mil vooral benieuwd was naar zijn motivatie voor een volgende stap.

In een interview met DAZN kreeg de trainer de vraag of hij aanvankelijk twijfels had gehad. “Nee, dat is niet waar. Ik had dat ook gehoord”, reageerde hij duidelijk.

MVP | Kan Christian Burgess KAA Gent naar een prijs leiden? 🏆🦬 pic.twitter.com/KfJ3mMlXQK — DAZN België (@DAZN_BENL) September 8, 2026

De Mil wilde eerst motivatie voelen

Wat volgens De Mil wél klopt, is dat hij voor de transfer uitgebreid met Burgess sprak. “Het is voor mij belangrijk, als je zo’n transfer doet, om te weten hoe hongerig zo’n speler nog is. Hij heeft alles bewezen bij Union SG en prijzen gepakt.”

Dat gesprek nam de laatste twijfels meteen weg. De Mil hoorde precies wat hij wilde horen. “Toen ik zijn drive en winnaarsmentaliteit hoorde, maar ook zijn persoonlijkheid leerde kennen, was ik ervan overtuigd dat hij heel belangrijk was voor KAA Gent.”





Die inschatting vertaalt zich voorlopig ook duidelijk naar het veld. Burgess speelde sinds zijn komst al elf wedstrijden voor de Buffalo’s en scoorde daarin één keer. Opvallender nog: hij stond tot dusver in elke competitiewedstrijd én elke Europese wedstrijd in de basis.

Burgess meteen vaste waarde

Gent haalde met Burgess dus niet zomaar ervaring binnen, maar meteen ook een speler die een centrale rol krijgt. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde nog 1,8 miljoen euro. Zijn contract loopt bovendien nog tot juni 2028.

Voor De Mil lijkt de conclusie voorlopig duidelijk. Het ging bij de transfer nooit om twijfel over de kwaliteiten van Burgess, maar om de vraag of hij na zijn succesvolle periode bij Union nog dezelfde intensiteit kon opbrengen.